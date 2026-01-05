https://1prime.ru/20260105/stubb-866215526.html

Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу поразило Запад

Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу поразило Запад - 05.01.2026, ПРАЙМ

Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу поразило Запад

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил главу Финляндии Александра Стубба в лицемерии после его заявления об атаке США на... | 05.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил главу Финляндии Александра Стубба в лицемерии после его заявления об атаке США на Венесуэлу."Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле", — говорится в публикации.Так профессор прокомментировал слова Стубба о том, что выборы 2024 года в Венесуэле были якобы сфальсифицированы, а Николас Мадуро был нелегитимным президентом. При этом он призвал соблюдать международное право.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.

