Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу поразило Запад - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/stubb-866215526.html
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу поразило Запад
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу поразило Запад - 05.01.2026, ПРАЙМ
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу поразило Запад
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил главу Финляндии Александра Стубба в лицемерии после его заявления об атаке США на... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T09:36+0300
2026-01-05T09:36+0300
венесуэла
сша
александр стубб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606291_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7cf31a630e016c6b308de3af541a9903.jpg
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил главу Финляндии Александра Стубба в лицемерии после его заявления об атаке США на Венесуэлу."Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле", — говорится в публикации.Так профессор прокомментировал слова Стубба о том, что выборы 2024 года в Венесуэле были якобы сфальсифицированы, а Николас Мадуро был нелегитимным президентом. При этом он призвал соблюдать международное право.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
https://1prime.ru/20260105/dizen-866214332.html
https://1prime.ru/20260104/venesuela-866202913.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606291_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8fa5fdfa8710233322da452177ec6d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венесуэла, сша, александр стубб
ВЕНЕСУЭЛА, США, Александр Стубб
09:36 05.01.2026
 
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу поразило Запад

Малинен обвинил Стубба в лицемерии после его слов об атаке США на Венесуэлу

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил главу Финляндии Александра Стубба в лицемерии после его заявления об атаке США на Венесуэлу.

"Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле", — говорится в публикации.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России после атаки США на Венесуэлу
09:01
Так профессор прокомментировал слова Стубба о том, что выборы 2024 года в Венесуэле были якобы сфальсифицированы, а Николас Мадуро был нелегитимным президентом. При этом он призвал соблюдать международное право.

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2026
США оставят в силе ограничения на экспорт нефти из Венесуэлы, пишут СМИ
Вчера, 13:10
 
ВЕНЕСУЭЛАСШААлександр Стубб
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала