Мантуров рассказал о программе льготного лизинга гражданских судов - 05.01.2026
Мантуров рассказал о программе льготного лизинга гражданских судов
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. На новую программу льготного лизинга гражданских судов в ближайшую трёхлетку будет выделено 43,6 миллиардов рублей, за счет этого инструмента будет профинансировано строительство около 50 судов, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В ближайшую трёхлетку на новую программу льготного лизинга гражданских судов будет выделено 43,6 миллиарда рублей", — сказал Мантуров. "Эта мера востребована как наиболее эффективный механизм обновления российского гражданского флота. Планируется, что за счет этого инструмента будет профинансировано строительство порядка 50 судов", - добавил он. Первый вице-премьер РФ отметил, что также в наступившем году предусмотрено 5 миллиардов рублей на поддержку реализации действующей программы лизинга гражданских судов водного транспорта компании ГТЛК, что позволит профинансировать строительство 40 пассажирских судов.
15:02 05.01.2026
 
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Денис Мантуров
Денис Мантуров
Денис Мантуров . Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. На новую программу льготного лизинга гражданских судов в ближайшую трёхлетку будет выделено 43,6 миллиардов рублей, за счет этого инструмента будет профинансировано строительство около 50 судов, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В ближайшую трёхлетку на новую программу льготного лизинга гражданских судов будет выделено 43,6 миллиарда рублей", — сказал Мантуров.
"Эта мера востребована как наиболее эффективный механизм обновления российского гражданского флота. Планируется, что за счет этого инструмента будет профинансировано строительство порядка 50 судов", - добавил он.
Первый вице-премьер РФ отметил, что также в наступившем году предусмотрено 5 миллиардов рублей на поддержку реализации действующей программы лизинга гражданских судов водного транспорта компании ГТЛК, что позволит профинансировать строительство 40 пассажирских судов.
 
