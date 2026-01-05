Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил представить предложения о повышении доступности такси - 05.01.2026
Путин поручил представить предложения о повышении доступности такси
Путин поручил представить предложения о повышении доступности такси - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил представить предложения о повышении доступности такси
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о том, как повысить доступность такси для семей с детьми - утвержденный перечень... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T15:44+0300
2026-01-05T15:44+0300
бизнес
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865361638_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_c7a4e57097417e19615570239e8ea636.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о том, как повысить доступность такси для семей с детьми - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения... по повышению доступности услуг такси для семей, имеющих детей", - говорится там.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865361638_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cb4915c1f50368e19f94acec668f78e9.jpg
1920
1920
true
бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
15:44 05.01.2026
 
Путин поручил представить предложения о повышении доступности такси

Путин поручил представить предложения о повышении доступности такси для семей с детьми

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Такси. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о том, как повысить доступность такси для семей с детьми - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения... по повышению доступности услуг такси для семей, имеющих детей", - говорится там.
 
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
 
 
