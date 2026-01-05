https://1prime.ru/20260105/taksi-866226225.html

Путин поручил представить предложения о повышении доступности такси

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о том, как повысить доступность такси для семей с детьми - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения... по повышению доступности услуг такси для семей, имеющих детей", - говорится там.

