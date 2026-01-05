https://1prime.ru/20260105/taksi-866226332.html
Путин поручил проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей
2026-01-05T15:47+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения... по установлению для многодетных семей льготной стоимости перевозок (тарифов) легковым такси", - говорится в поручении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин, председатели комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
