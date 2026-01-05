Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей
Путин поручил проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T15:47+0300
2026-01-05T15:47+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112420_0:101:3284:1948_1920x0_80_0_0_01433ba993a0ba56564c6beafc531a2f.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения... по установлению для многодетных семей льготной стоимости перевозок (тарифов) легковым такси", - говорится в поручении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин, председатели комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
бизнес, россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Правительство РФ
15:47 05.01.2026
 
Путин поручил проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей

Путин поручил парвительству проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать льготные тарифы в такси для многодетных семей.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения... по установлению для многодетных семей льготной стоимости перевозок (тарифов) легковым такси", - говорится в поручении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер России Михаил Мишустин, председатели комиссий Государственного совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Путин поручил представить предложения о повышении доступности такси
БизнесРОССИЯРФВладимир ПутинМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
