У берегов Турции сел на мель танкер
У берегов Турции сел на мель танкер
У берегов Турции сел на мель танкер
Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море, сообщили власти провинции Чанаккале.
2026-01-05T12:55+0300
СТАМБУЛ, 5 янв - ПРАЙМ. Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море, сообщили власти провинции Чанаккале. "Танкер Qendil, шедший под флагом Омана из порта Алиага (в провинции Измир – ред.) в Ялову, сел на мель из-за неблагоприятных погодных условий у острова Бозджаада. В результате проверки установлено, что судно не тонет, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды не зафиксировано", - сообщили власти в полученном РИА Новости пресс-релизе. На помощь танкеру направлены буксиры. Генеральное управление метеорологии Турции предупреждало ранее об ураганном ветре до 90 километров в час с 3 по 5 января на побережье Эгейского моря, с 6 по 8 января порывы ветра достигнут 75 километров в час.
