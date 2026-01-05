У берегов Турции сел на мель танкер

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-05T12:55+0300
СТАМБУЛ, 5 янв - ПРАЙМ. Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море, сообщили власти провинции Чанаккале. "Танкер Qendil, шедший под флагом Омана из порта Алиага (в провинции Измир – ред.) в Ялову, сел на мель из-за неблагоприятных погодных условий у острова Бозджаада. В результате проверки установлено, что судно не тонет, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды не зафиксировано", - сообщили власти в полученном РИА Новости пресс-релизе. На помощь танкеру направлены буксиры. Генеральное управление метеорологии Турции предупреждало ранее об ураганном ветре до 90 километров в час с 3 по 5 января на побережье Эгейского моря, с 6 по 8 января порывы ветра достигнут 75 километров в час.
12:55 05.01.2026
 
СТАМБУЛ, 5 янв - ПРАЙМ. Танкер Qendil сел на мель у берегов Турции в Эгейском море, сообщили власти провинции Чанаккале.
"Танкер Qendil, шедший под флагом Омана из порта Алиага (в провинции Измир – ред.) в Ялову, сел на мель из-за неблагоприятных погодных условий у острова Бозджаада. В результате проверки установлено, что судно не тонет, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды не зафиксировано", - сообщили власти в полученном РИА Новости пресс-релизе.
На помощь танкеру направлены буксиры.
Генеральное управление метеорологии Турции предупреждало ранее об ураганном ветре до 90 километров в час с 3 по 5 января на побережье Эгейского моря, с 6 по 8 января порывы ветра достигнут 75 километров в час.
 
