Путин поручил ускорить внедрение перспективных технологий в экономике

2026-01-05T15:57+0300

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в сфере госуправления. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… ускоренное внедрение перспективных технологий в отраслях экономики, в социальной сфере и в сфере государственного управления, обратив особое внимание на необходимость применения технологий искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также региональные власти.

