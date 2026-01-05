Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил ускорить внедрение перспективных технологий в экономике - 05.01.2026
Путин поручил ускорить внедрение перспективных технологий в экономике
Путин поручил ускорить внедрение перспективных технологий в экономике
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в сфере госуправления. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… ускоренное внедрение перспективных технологий в отраслях экономики, в социальной сфере и в сфере государственного управления, обратив особое внимание на необходимость применения технологий искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также региональные власти.
15:57 05.01.2026
 
Путин поручил ускорить внедрение перспективных технологий в экономике

Путин поручил ускорить внедрение перспективных технологий в экономике и госуправлении

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в сфере госуправления.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… ускоренное внедрение перспективных технологий в отраслях экономики, в социальной сфере и в сфере государственного управления, обратив особое внимание на необходимость применения технологий искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также региональные власти.
 
Заголовок открываемого материала