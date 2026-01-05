https://1prime.ru/20260105/tekhnologii-866226854.html
Путин поручил ускорить внедрение перспективных технологий в экономике
Путин поручил ускорить внедрение перспективных технологий в экономике - 05.01.2026, ПРАЙМ
Путин поручил ускорить внедрение перспективных технологий в экономике
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в сфере госуправления. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T15:57+0300
2026-01-05T15:57+0300
2026-01-05T15:57+0300
экономика
технологии
россия
рф
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и в сфере госуправления. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач… ускоренное внедрение перспективных технологий в отраслях экономики, в социальной сфере и в сфере государственного управления, обратив особое внимание на необходимость применения технологий искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2026 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также региональные власти.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_477495585b3aeb54eceac74177d0d477.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, правительство рф
Экономика, Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Правительство РФ
Путин поручил ускорить внедрение перспективных технологий в экономике
Путин поручил ускорить внедрение перспективных технологий в экономике и госуправлении