Токаев назвал строительство АЭС исправлением исторического абсурда

Токаев назвал строительство АЭС исправлением исторического абсурда

2026-01-05T07:55+0300

энергетика

экономика

россия

казахстан

астана

москва

касым-жомарт токаев

росатом

АЛМА-АТА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство нескольких атомных электростанций (АЭС) в республике исправляет исторический абсурд и повышает престиж страны. "Строительство нескольких атомных станций - это, с одной стороны, исправление исторического абсурда - быть мировым лидером в производстве урана и не построить ни одной АЭС, с другой - это престиж Казахстана. Следует также помнить, что со строительством атомных станций мы подготовим новый класс технической интеллигенции, что, в свою очередь, изменит саму суть нашей государственной политики", - сказал Токаев в интервью казахстанской газете Turkistan. Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в Казахстане атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035-2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Кроме того, в середине июня Астана и Москва подписали "дорожную карту", предусматривающую реализацию проекта. Восьмого августа на прибережье начались инженерные изыскания для выбора площадки и подготовки проектной документации для строительства АЭС большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта. В октябре председатель агентства атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что вторую в республике АЭС планируют построить также в Алма-Атинской области на юге страны.

казахстан

астана

москва

2026

россия, казахстан, астана, москва, касым-жомарт токаев, росатом