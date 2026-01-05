Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе запаниковали из-за нависшей над Зеленским угрозой из-за Трампа - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/tramp-866212291.html
На Западе запаниковали из-за нависшей над Зеленским угрозой из-за Трампа
На Западе запаниковали из-за нависшей над Зеленским угрозой из-за Трампа - 05.01.2026, ПРАЙМ
На Западе запаниковали из-за нависшей над Зеленским угрозой из-за Трампа
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским лидером Дональдом Трампом создало для Владимира Зеленского тупиковую ситуацию, пишет газета Berliner | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T07:19+0300
2026-01-05T07:19+0300
венесуэла
москва
сша
николас мадуро
дональд трамп
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским лидером Дональдом Трампом создало для Владимира Зеленского тупиковую ситуацию, пишет газета Berliner Zeitung. "Ситуация особенно остра для президента Владимира Зеленского лично. Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него – политическое минное поле", — говорится в материале.Газета указывает, что ЕС также оказался в затруднительном положении, опасаясь испортить отношения с США из-за неправильной реакции на события в Венесуэле. Это еще больше ослабляет позиции Киева, добавил автор. "Украине и Европе придеся решать эту проблему в долгосрочной перспективе: арест Мадуро ясно показывает, что смена режима снова может считаться легитимным инструментом западной политики, если это служит их собственным интересам", — подытожило издание.Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
венесуэла
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_89774ddcce450c018b55fc00831e72a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венесуэла, москва, сша, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон
ВЕНЕСУЭЛА, МОСКВА, США, Николас Мадуро, Дональд Трамп, МИД, ООН
07:19 05.01.2026
 
На Западе запаниковали из-за нависшей над Зеленским угрозой из-за Трампа

BZ: Зеленский оказался под угрозой из-за похищения Трампом Мадуро

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским лидером Дональдом Трампом создало для Владимира Зеленского тупиковую ситуацию, пишет газета Berliner Zeitung.
"Ситуация особенно остра для президента Владимира Зеленского лично. Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него – политическое минное поле", — говорится в материале.
Газета указывает, что ЕС также оказался в затруднительном положении, опасаясь испортить отношения с США из-за неправильной реакции на события в Венесуэле. Это еще больше ослабляет позиции Киева, добавил автор.
"Украине и Европе придеся решать эту проблему в долгосрочной перспективе: арест Мадуро ясно показывает, что смена режима снова может считаться легитимным инструментом западной политики, если это служит их собственным интересам", — подытожило издание.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
 
ВЕНЕСУЭЛАМОСКВАСШАНиколас МадуроДональд ТрампМИДООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала