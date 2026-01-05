https://1prime.ru/20260105/tramp-866212291.html

На Западе запаниковали из-за нависшей над Зеленским угрозой из-за Трампа

2026-01-05T07:19+0300

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским лидером Дональдом Трампом создало для Владимира Зеленского тупиковую ситуацию, пишет газета Berliner Zeitung. "Ситуация особенно остра для президента Владимира Зеленского лично. Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него – политическое минное поле", — говорится в материале.Газета указывает, что ЕС также оказался в затруднительном положении, опасаясь испортить отношения с США из-за неправильной реакции на события в Венесуэле. Это еще больше ослабляет позиции Киева, добавил автор. "Украине и Европе придеся решать эту проблему в долгосрочной перспективе: арест Мадуро ясно показывает, что смена режима снова может считаться легитимным инструментом западной политики, если это служит их собственным интересам", — подытожило издание.Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.

