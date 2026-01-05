Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все время". Трамп сделал громкое заявление о России - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/tramp-866227514.html
"Все время". Трамп сделал громкое заявление о России
"Все время". Трамп сделал громкое заявление о России - 05.01.2026, ПРАЙМ
"Все время". Трамп сделал громкое заявление о России
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России, следует из записи его выступления.Журналист отметила, что... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T16:16+0300
2026-01-05T16:21+0300
сша
запад
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России, следует из записи его выступления.Журналист отметила, что сенатор Линдси Грэм* обсуждал дополнительные санкции против России."Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (Грэмом* - Прим.ред), не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах", — сказал, в свою очередь, глава Белого дома.Присутствовавший при общении сенатор посмеялся над этими словами и добавил, что ранее обсуждал с послом Индии в США вопрос сокращения закупок российской нефти.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал такого подхода. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20251231/zelenskiy-866103665.html
https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb894c2e2ffc6c2cbe7df3d0a99db54b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, запад, россия
США, ЗАПАД, РОССИЯ
16:16 05.01.2026 (обновлено: 16:21 05.01.2026)
 
"Все время". Трамп сделал громкое заявление о России

Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России, следует из записи его выступления.

Журналист отметила, что сенатор Линдси Грэм* обсуждал дополнительные санкции против России.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2025
Новое решение Зеленского в отношении России вызвало ярость на Западе
31 декабря 2025, 09:04
"Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (Грэмом* - Прим.ред), не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах", — сказал, в свою очередь, глава Белого дома.

Присутствовавший при общении сенатор посмеялся над этими словами и добавил, что ранее обсуждал с послом Индии в США вопрос сокращения закупок российской нефти.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал такого подхода. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
29 декабря 2025, 09:22
 
СШАЗАПАДРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала