"Все время". Трамп сделал громкое заявление о России

"Все время". Трамп сделал громкое заявление о России - 05.01.2026, ПРАЙМ

"Все время". Трамп сделал громкое заявление о России

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России, следует из записи его выступления. | 05.01.2026

2026-01-05T16:16+0300

2026-01-05T16:16+0300

2026-01-05T16:21+0300

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России, следует из записи его выступления.Журналист отметила, что сенатор Линдси Грэм* обсуждал дополнительные санкции против России."Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (Грэмом* - Прим.ред), не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах", — сказал, в свою очередь, глава Белого дома.Присутствовавший при общении сенатор посмеялся над этими словами и добавил, что ранее обсуждал с послом Индии в США вопрос сокращения закупок российской нефти.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал такого подхода. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

