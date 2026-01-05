"Все время". Трамп сделал громкое заявление о России
Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций против России, следует из записи его выступления.
Журналист отметила, что сенатор Линдси Грэм* обсуждал дополнительные санкции против России.
"Мы обсуждаем это все время. Я больше ни о чем с ним (Грэмом* - Прим.ред), не разговаривал. Я не считаю его очень интересным собеседником, за исключением того, что мы говорим о законопроектах", — сказал, в свою очередь, глава Белого дома.
Присутствовавший при общении сенатор посмеялся над этими словами и добавил, что ранее обсуждал с послом Индии в США вопрос сокращения закупок российской нефти.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал такого подхода. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
