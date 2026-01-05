Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Переехавший в Крым режиссер Тремблей хочет получить российское гражданство - 05.01.2026
Переехавший в Крым режиссер Тремблей хочет получить российское гражданство
Переехавший в Крым режиссер Тремблей хочет получить российское гражданство - 05.01.2026, ПРАЙМ
Переехавший в Крым режиссер Тремблей хочет получить российское гражданство
Переехавший в Крым американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что намерен направить прошение президенту РФ о получении... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T01:29+0300
2026-01-05T01:29+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – ПРАЙМ. Переехавший в Крым американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что намерен направить прошение президенту РФ о получении российского гражданства. "Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта", - сказал Тремблей. Тремблей живет в Ялте с марта 2020 года. В 2025 году он получил вид на жительство. "Причиной, по которой я впервые приехал в Россию в 2016 году, было желание узнать правду о возвращении Крыма в состав России. Как режиссер-документалист я хотел показать американцам то, что я узнал. В последующие визиты я осознал, какой невероятной страной и культурой является Россия. Все, что я узнал, заставило меня захотеть здесь жить", - сказал собеседник агентства. Тремблей снял серию документальных фильмов о жизни в российском Крыму. Он является волонтером в ялтинском центре "Вместе", который помогает детям и молодым людям с умственными и физическими недостатками. Основатель и координатор организации "Друзья Крыма в США".
01:29 05.01.2026
 
Переехавший в Крым режиссер Тремблей хочет получить российское гражданство

Переехавший в Крым режиссер Тремблей направит прошение о получении гражданства России

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – ПРАЙМ. Переехавший в Крым американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что намерен направить прошение президенту РФ о получении российского гражданства.
"Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта", - сказал Тремблей.
Тремблей живет в Ялте с марта 2020 года. В 2025 году он получил вид на жительство.
"Причиной, по которой я впервые приехал в Россию в 2016 году, было желание узнать правду о возвращении Крыма в состав России. Как режиссер-документалист я хотел показать американцам то, что я узнал. В последующие визиты я осознал, какой невероятной страной и культурой является Россия. Все, что я узнал, заставило меня захотеть здесь жить", - сказал собеседник агентства.
Тремблей снял серию документальных фильмов о жизни в российском Крыму. Он является волонтером в ялтинском центре "Вместе", который помогает детям и молодым людям с умственными и физическими недостатками. Основатель и координатор организации "Друзья Крыма в США".
 
