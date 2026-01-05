https://1prime.ru/20260105/tu214-866220428.html

Росавиация рассказала об интересе S7 Airlines к покупке Ту-214

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines заинтересована в приобретении около 100 самолетов Ту-214, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. "У S7 Airlines есть высокий спрос на самолеты Ту-214, порядка 100 воздушных судов. Не исключено, что о чем-то более конкретном может быть объявлено в феврале, на выставке НАИС", — сказал Ядров. В конце декабря министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал журналистам, что Минпромторг РФ ведет переговоры с потенциальными покупателями пассажирских самолетов Ту-214, есть ряд договоренностей. Ранее Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.

