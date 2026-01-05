Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация рассказала об интересе S7 Airlines к покупке Ту-214 - 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines заинтересована в приобретении около 100 самолетов Ту-214, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров. "У S7 Airlines есть высокий спрос на самолеты Ту-214, порядка 100 воздушных судов. Не исключено, что о чем-то более конкретном может быть объявлено в феврале, на выставке НАИС", — сказал Ядров. В конце декабря министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал журналистам, что Минпромторг РФ ведет переговоры с потенциальными покупателями пассажирских самолетов Ту-214, есть ряд договоренностей. Ранее Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.
бизнес, рф, антон алиханов, росавиация, минпромторг, ту-214, воздушный транспорт
Экономика, Бизнес, РФ, Антон Алиханов, Росавиация, Минпромторг, Ту-214, Воздушный транспорт
13:12 05.01.2026
 
Росавиация рассказала об интересе S7 Airlines к покупке Ту-214

Глава Росавиации Ядров: S7 Airlines заинтересована в покупке около 100 самолетов Ту-214

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет Ту-214
Самолет Ту-214 - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Самолет Ту-214. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines заинтересована в приобретении около 100 самолетов Ту-214, рассказал журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"У S7 Airlines есть высокий спрос на самолеты Ту-214, порядка 100 воздушных судов. Не исключено, что о чем-то более конкретном может быть объявлено в феврале, на выставке НАИС", — сказал Ядров.
В конце декабря министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал журналистам, что Минпромторг РФ ведет переговоры с потенциальными покупателями пассажирских самолетов Ту-214, есть ряд договоренностей.
Ранее Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного. Алиханов отметил, что специалисты фактически разработали новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов.
 
Экономика Бизнес РФ Антон Алиханов Росавиация Минпромторг Ту-214 Воздушный транспорт
 
 
