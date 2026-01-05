https://1prime.ru/20260105/tunets-866210687.html

Тунец на первом новогоднем аукционе в Токио побил рекорд 2019 года

2026-01-05T05:36+0300

ТОКИО, 5 янв – ПРАЙМ. Тунец на первом новогоднем аукционе на рыбном рынке Тоёсу в Токио был продан за рекордные 510,3 миллиона иен (около 3,25 миллиона долларов), побив цену 2019 года. Голубой тунец весом 243 килограмма был выловлен у побережья города Ома в префектуре Аомори. Победителем торгов стала сеть ресторанов Sushi Zanmai, которая уже не раз устанавливала ценовые рекорды на первых аукционах года. В компании сообщили, что приобрели тунца с целью поддержать рыбную отрасль и порадовать посетителей. "Мы приобрели голубого тунца из Ома весом 243 килограмма на первых торгах по самой высокой цене в истории — 510,3 миллиона иен. Сегодня днём в главном ресторане Sushi Zanmai состоится разделка, после чего тунец будет поэтапно доставлен в наши заведения", — говорится в сообщении компании. В Sushi Zanmai также отметили, что, чтобы как можно больше гостей смогли попробовать редкий деликатес, тунец будет продаваться "по обычной цене, не более одного кусочка на человека". Первые новогодние торги тунца обычно привлекают большое внимание, так как они неофициально считаются маркером экономических тенденций и своеобразным прогнозом на год. "Тунцовый" прогноз не всегда оказывается точным, но высокая цена на первых торгах воспринимается как добрая примета: чем выше цена за самого дорогого тунца, тем успешнее будет год для экономики страны.

