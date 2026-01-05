https://1prime.ru/20260105/turizm-866215007.html

Названа средняя стоимость тура для иностранцев в Россию

2026-01-05T09:15+0300

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Поездка в Россию обойдется иностранному туристу в среднем в 200 тысяч рублей, при этом портрет иностранца, путешествующего в Россию, в последнее время изменился, сказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "В целом средний тур в отеле три-четыре звезды – в 200 тысяч рублей можно уложиться. Наша задача, как и для любой другой страны, заключается в том, чтобы средний чек рос. При этом мы должны повышать качество оказываемых услуг, предлагать высококачественный турпродукт", - отметил Кондратьев. Он также обрисовал портрет иностранного туриста в России. "Если говорить про Китай как самый целевой рынок для нас, турист очень сильно меняется. То есть меняется возраст – становится больше молодых туристов 30-35 лет с достатком выше среднего", - пояснил Кондратьев. Если говорить про приграничный туризм, там, конечно, портрет немного другой с точки зрения достатка, там и туры более дешевые, можно доехать и на автобусе до Владивостока, добавил он. "Как видите, турист совершенно разный, и портрет каждый год меняется. Именно поэтому в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проводим работу по формированию и адаптации турпродуктов России к целевой аудитории из приоритетных стран. Начали с Китая и арабского мира", - рассказал глава департамента. Совместно с Центром стратегических разработок Минэкономразвития отобрало уже десять турпродуктов, которые в ближайшее время будут верифицировать у иностранных партнеров, а после этого точечно продвигать на зарубежных рынках, заключил Кондратьев.

