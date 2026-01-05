Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа средняя стоимость тура для иностранцев в Россию - 05.01.2026
Названа средняя стоимость тура для иностранцев в Россию
Названа средняя стоимость тура для иностранцев в Россию - 05.01.2026, ПРАЙМ
Названа средняя стоимость тура для иностранцев в Россию
Поездка в Россию обойдется иностранному туристу в среднем в 200 тысяч рублей, при этом портрет иностранца, путешествующего в Россию, в последнее время изменился
туризм
бизнес
россия
китай
рф
владивосток
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Поездка в Россию обойдется иностранному туристу в среднем в 200 тысяч рублей, при этом портрет иностранца, путешествующего в Россию, в последнее время изменился, сказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "В целом средний тур в отеле три-четыре звезды – в 200 тысяч рублей можно уложиться. Наша задача, как и для любой другой страны, заключается в том, чтобы средний чек рос. При этом мы должны повышать качество оказываемых услуг, предлагать высококачественный турпродукт", - отметил Кондратьев. Он также обрисовал портрет иностранного туриста в России. "Если говорить про Китай как самый целевой рынок для нас, турист очень сильно меняется. То есть меняется возраст – становится больше молодых туристов 30-35 лет с достатком выше среднего", - пояснил Кондратьев. Если говорить про приграничный туризм, там, конечно, портрет немного другой с точки зрения достатка, там и туры более дешевые, можно доехать и на автобусе до Владивостока, добавил он. "Как видите, турист совершенно разный, и портрет каждый год меняется. Именно поэтому в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проводим работу по формированию и адаптации турпродуктов России к целевой аудитории из приоритетных стран. Начали с Китая и арабского мира", - рассказал глава департамента. Совместно с Центром стратегических разработок Минэкономразвития отобрало уже десять турпродуктов, которые в ближайшее время будут верифицировать у иностранных партнеров, а после этого точечно продвигать на зарубежных рынках, заключил Кондратьев.
китай
рф
владивосток
туризм, бизнес, россия, китай, рф, владивосток
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Владивосток
Названа средняя стоимость тура для иностранцев в Россию

Люди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Поездка в Россию обойдется иностранному туристу в среднем в 200 тысяч рублей, при этом портрет иностранца, путешествующего в Россию, в последнее время изменился, сказал в интервью РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"В целом средний тур в отеле три-четыре звезды – в 200 тысяч рублей можно уложиться. Наша задача, как и для любой другой страны, заключается в том, чтобы средний чек рос. При этом мы должны повышать качество оказываемых услуг, предлагать высококачественный турпродукт", - отметил Кондратьев.
АТОР оценил въездной турпоток в Россию по итогам года
23 декабря 2025
АТОР оценил въездной турпоток в Россию по итогам года
23 декабря 2025, 13:11
Он также обрисовал портрет иностранного туриста в России.
"Если говорить про Китай как самый целевой рынок для нас, турист очень сильно меняется. То есть меняется возраст – становится больше молодых туристов 30-35 лет с достатком выше среднего", - пояснил Кондратьев.
Если говорить про приграничный туризм, там, конечно, портрет немного другой с точки зрения достатка, там и туры более дешевые, можно доехать и на автобусе до Владивостока, добавил он.
"Как видите, турист совершенно разный, и портрет каждый год меняется. Именно поэтому в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" проводим работу по формированию и адаптации турпродуктов России к целевой аудитории из приоритетных стран. Начали с Китая и арабского мира", - рассказал глава департамента.
Совместно с Центром стратегических разработок Минэкономразвития отобрало уже десять турпродуктов, которые в ближайшее время будут верифицировать у иностранных партнеров, а после этого точечно продвигать на зарубежных рынках, заключил Кондратьев.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Решетников рассказал об ожидаемом росте турпотока из арабских стран
30 ноября 2025, 15:42
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙРФВладивосток
 
 
