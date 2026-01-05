https://1prime.ru/20260105/turizm-866226751.html

Путин поручил усовершенствовать экологический туризм

Путин поручил усовершенствовать экологический туризм - 05.01.2026, ПРАЙМ

Путин поручил усовершенствовать экологический туризм

Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с комиссиями госсовета РФ усовершенствовать порядок организации экологического туризма на охраняемых... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T15:54+0300

2026-01-05T15:54+0300

2026-01-05T15:54+0300

туризм

россия

рф

владимир путин

экология

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866035420_0:134:2993:1818_1920x0_80_0_0_b340926af6efac5a2d2580a1d3489229.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с комиссиями госсовета РФ усовершенствовать порядок организации экологического туризма на охраняемых территориях - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству... подготовить совместно с комиссиями Государственного совета... по направлениям социально-экономического развития... Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения... по упрощению и совершенствованию порядка организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях", - говорится там.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, рф, владимир путин, экология