Путин поручил усовершенствовать экологический туризм
Путин поручил усовершенствовать экологический туризм
2026-01-05T15:54+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с комиссиями госсовета РФ усовершенствовать порядок организации экологического туризма на охраняемых территориях - утвержденный перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля. "Правительству... подготовить совместно с комиссиями Государственного совета... по направлениям социально-экономического развития... Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения... по упрощению и совершенствованию порядка организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях", - говорится там.
