МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле

МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле - 05.01.2026

МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле

Минэкономразвития России рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Венесуэлу в туристических целях без крайней необходимости до нормализации... | 05.01.2026

2026-01-05T15:11+0300

2026-01-05T15:11+0300

2026-01-05T15:20+0300

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Венесуэлу в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки, говорится в сообщении министерства."В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак Минэкономразвития России рекомендует: гражданам Российской Федерации — воздержаться от поездок в Боливарианскую Республику Венесуэла в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.

2026

