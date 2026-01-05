Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ
МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле
МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле - 05.01.2026, ПРАЙМ
МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле
Минэкономразвития России рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Венесуэлу в туристических целях без крайней необходимости до нормализации... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T15:11+0300
2026-01-05T15:20+0300
туризм
россия
венесуэла
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/03/866175224_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_44e67ff190ac19deb692657be8927782.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Венесуэлу в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки, говорится в сообщении министерства."В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак Минэкономразвития России рекомендует: гражданам Российской Федерации — воздержаться от поездок в Боливарианскую Республику Венесуэла в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.
венесуэла
рф
туризм, россия, венесуэла, рф
Туризм, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, РФ
15:11 05.01.2026 (обновлено: 15:20 05.01.2026)
 
МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле

МЭР рекомендовало россиянам воздержаться от турпоездок в Венесуэлу

© AP Photo / Matias DelacroixДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
© AP Photo / Matias Delacroix
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Венесуэлу в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки, говорится в сообщении министерства.
"В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак Минэкономразвития России рекомендует: гражданам Российской Федерации — воздержаться от поездок в Боливарианскую Республику Венесуэла в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.
Флаг США
В США предупредили о сигнале, который Трамп отправил России в Венесуэле
Вчера, 06:50
 
ТуризмРОССИЯВЕНЕСУЭЛАРФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
