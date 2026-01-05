https://1prime.ru/20260105/venesuela-866224612.html
МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле
МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле - 05.01.2026
МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле
Минэкономразвития России рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Венесуэлу в туристических целях без крайней необходимости до нормализации... | 05.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Венесуэлу в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки, говорится в сообщении министерства."В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак Минэкономразвития России рекомендует: гражданам Российской Федерации — воздержаться от поездок в Боливарианскую Республику Венесуэла в туристических целях без крайней необходимости до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.
МЭР выпустило рекомендации россиянам из-за ситуации в Венесуэле
МЭР рекомендовало россиянам воздержаться от турпоездок в Венесуэлу