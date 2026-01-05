Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендует туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Венесуэле, говорится в сообщении министерства. "В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки", - указано в сообщении Минэкономразвития. Кроме того, участники отрасли должны в обязательном порядке информировать туристов, купивших или планирующих купить турпутёвку в Венесуэлу, о текущей ситуации в стране.
15:18 05.01.2026
 
МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу

© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Вид на Каракас
Вид на Каракас. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендует туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Венесуэле, говорится в сообщении министерства.
"В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки", - указано в сообщении Минэкономразвития.
Кроме того, участники отрасли должны в обязательном порядке информировать туристов, купивших или планирующих купить турпутёвку в Венесуэлу, о текущей ситуации в стране.
 
Заголовок открываемого материала