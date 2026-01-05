https://1prime.ru/20260105/venesuela-866225001.html
МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу
МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу - 05.01.2026, ПРАЙМ
МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу
Минэкономразвития России рекомендует туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Венесуэле,...
2026-01-05T15:18+0300
туризм
бизнес
венесуэла
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866224826_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cfe73ec18ed65cf4fffe8d4cbed170c4.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендует туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Венесуэле, говорится в сообщении министерства. "В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки", - указано в сообщении Минэкономразвития. Кроме того, участники отрасли должны в обязательном порядке информировать туристов, купивших или планирующих купить турпутёвку в Венесуэлу, о текущей ситуации в стране.
