https://1prime.ru/20260105/venesuela-866225001.html

МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу

МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу - 05.01.2026, ПРАЙМ

МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу

Минэкономразвития России рекомендует туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Венесуэле,... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T15:18+0300

2026-01-05T15:18+0300

2026-01-05T15:18+0300

туризм

бизнес

венесуэла

сша

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/05/866224826_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cfe73ec18ed65cf4fffe8d4cbed170c4.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России рекомендует туроператорам и турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Венесуэле, говорится в сообщении министерства. "В связи с вооруженной агрессией США против Венесуэлы и угрозами повторных атак Минэкономразвития России рекомендует российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Боливарианскую Республику Венесуэла до нормализации обстановки", - указано в сообщении Минэкономразвития. Кроме того, участники отрасли должны в обязательном порядке информировать туристов, купивших или планирующих купить турпутёвку в Венесуэлу, о текущей ситуации в стране.

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, венесуэла, сша, россия