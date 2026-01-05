Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность - 05.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260105/venesuela-866225172.html
МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность
МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность - 05.01.2026, ПРАЙМ
МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность
Минэкономразвития РФ рекомендует туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность, сообщило ведомство в понедельник. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T15:20+0300
2026-01-05T15:20+0300
туризм
россия
венесуэла
рф
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/31/841873113_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8f6ea5463ac75539ae670a44130c944e.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рекомендует туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность, сообщило ведомство в понедельник. "Минэкономразвития России рекомендует российским туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям", - говорится в сообщении. Министерство также рекомендует туристам при планировании поездок отслеживать актуальную информацию о ситуации на официальных сайтах российских загранучреждений, МИД России, а также в мобильном приложении "Помощник за рубежом".
https://1prime.ru/20260105/venesuela-866225001.html
венесуэла
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/31/841873113_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_189ff16840b924fe2908080c7858719e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, россия, венесуэла, рф, мид рф
Туризм, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, РФ, МИД РФ
15:20 05.01.2026
 
МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность

МЭР рекомендовало российским туристам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Каракас
Вид на Каракас - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Вид на Каракас. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рекомендует туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность, сообщило ведомство в понедельник.
"Минэкономразвития России рекомендует российским туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям", - говорится в сообщении.
Министерство также рекомендует туристам при планировании поездок отслеживать актуальную информацию о ситуации на официальных сайтах российских загранучреждений, МИД России, а также в мобильном приложении "Помощник за рубежом".
Вид на Каракас - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в Венесуэлу
15:18
 
ТуризмРОССИЯВЕНЕСУЭЛАРФМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала