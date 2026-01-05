https://1prime.ru/20260105/venesuela-866225172.html

МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность

МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность - 05.01.2026, ПРАЙМ

МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность

Минэкономразвития РФ рекомендует туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность, сообщило ведомство в понедельник. | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T15:20+0300

2026-01-05T15:20+0300

2026-01-05T15:20+0300

туризм

россия

венесуэла

рф

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84187/31/841873113_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8f6ea5463ac75539ae670a44130c944e.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рекомендует туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность, сообщило ведомство в понедельник. "Минэкономразвития России рекомендует российским туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям", - говорится в сообщении. Министерство также рекомендует туристам при планировании поездок отслеживать актуальную информацию о ситуации на официальных сайтах российских загранучреждений, МИД России, а также в мобильном приложении "Помощник за рубежом".

https://1prime.ru/20260105/venesuela-866225001.html

венесуэла

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, венесуэла, рф, мид рф