https://1prime.ru/20260105/venesuela-866225172.html
МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность
МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность - 05.01.2026, ПРАЙМ
МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность
Минэкономразвития РФ рекомендует туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность, сообщило ведомство в понедельник. | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T15:20+0300
2026-01-05T15:20+0300
2026-01-05T15:20+0300
туризм
россия
венесуэла
рф
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/31/841873113_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8f6ea5463ac75539ae670a44130c944e.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рекомендует туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность, сообщило ведомство в понедельник. "Минэкономразвития России рекомендует российским туристам, находящимся на территории Венесуэлы, проявлять повышенную осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и дипломатических представительств России, а также неукоснительно следовать их указаниям", - говорится в сообщении. Министерство также рекомендует туристам при планировании поездок отслеживать актуальную информацию о ситуации на официальных сайтах российских загранучреждений, МИД России, а также в мобильном приложении "Помощник за рубежом".
https://1prime.ru/20260105/venesuela-866225001.html
венесуэла
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/31/841873113_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_189ff16840b924fe2908080c7858719e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, венесуэла, рф, мид рф
Туризм, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, РФ, МИД РФ
МЭР рекомендовало россиянам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность
МЭР рекомендовало российским туристам в Венесуэле проявлять повышенную осторожность