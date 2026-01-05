https://1prime.ru/20260105/vklad-866216725.html

Сбербанк снизил максимальную ставку по одному из вкладов до 15,5 процента

Сбербанк снизил максимальную ставку по одному из вкладов до 15,5 процента

2026-01-05T10:29+0300

банки

финансы

сбербанк

банковские вклады

вклады в рублях

россия

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сбербанк с 5 января снизил максимальную ставку с 16% до 15,5% по вкладу "Лучший %", следует из тарифов банка в мобильном приложении, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. Максимальная ставка по вкладу действует только на "новые деньги" - средства, которых не было на вкладах и накопительных счетах клиента в банке в последние два месяца. Ранее Сбербанк также объявлял, что с 25 декабря снизит ставки по рыночным ипотечным программам на 1,3-1,5 п.п., а с 22 декабря - по потребительским кредитам на 0,5 п.п. Также банк анонсировал снижение базовой ставки по накопительному счету с 5 января. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады декабря снизилась на 0,25 процентного пункта - до 15,38% годовых, сообщал ранее Банк России. Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря снова снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.

