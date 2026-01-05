Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260105/vklad-866216725.html
Сбербанк снизил максимальную ставку по одному из вкладов до 15,5 процента
2026-01-05T10:29+0300
2026-01-05T10:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861235046_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_405ffa71bdeaf63e0b6ba22c21e26b4a.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сбербанк с 5 января снизил максимальную ставку с 16% до 15,5% по вкладу "Лучший %", следует из тарифов банка в мобильном приложении, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости. Максимальная ставка по вкладу действует только на "новые деньги" - средства, которых не было на вкладах и накопительных счетах клиента в банке в последние два месяца. Ранее Сбербанк также объявлял, что с 25 декабря снизит ставки по рыночным ипотечным программам на 1,3-1,5 п.п., а с 22 декабря - по потребительским кредитам на 0,5 п.п. Также банк анонсировал снижение базовой ставки по накопительному счету с 5 января. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады декабря снизилась на 0,25 процентного пункта - до 15,38% годовых, сообщал ранее Банк России. Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря снова снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
https://1prime.ru/20251230/vklady-866083183.html
https://1prime.ru/20251219/nabiullina--865725074.html
10:29 05.01.2026
 
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Сбербанк с 5 января снизил максимальную ставку с 16% до 15,5% по вкладу "Лучший %", следует из тарифов банка в мобильном приложении, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.
Максимальная ставка по вкладу действует только на "новые деньги" - средства, которых не было на вкладах и накопительных счетах клиента в банке в последние два месяца.
Ранее Сбербанк также объявлял, что с 25 декабря снизит ставки по рыночным ипотечным программам на 1,3-1,5 п.п., а с 22 декабря - по потребительским кредитам на 0,5 п.п. Также банк анонсировал снижение базовой ставки по накопительному счету с 5 января.
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады декабря снизилась на 0,25 процентного пункта - до 15,38% годовых, сообщал ранее Банк России.
Банк России по итогам заседания совета директоров 19 декабря снова снизил ключевую ставку, опять на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
