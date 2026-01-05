Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Запорожской АЭС сообщили об отключении линии "Ферросплавная-1" - 05.01.2026
На Запорожской АЭС сообщили об отключении линии "Ферросплавная-1"
2026-01-05T20:54+0300
2026-01-05T20:54+0300
украина
энергодар
европа
запорожская аэс
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - ПРАЙМ. Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. "Причины отключения неизвестны - они на другой стороне", - сказала Яшина. По ее словам, сроки восстановления линии также не определены. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
украина, энергодар, европа, запорожская аэс
УКРАИНА, Энергодар, ЕВРОПА, Запорожская АЭС
20:54 05.01.2026
 
На Запорожской АЭС сообщили об отключении линии "Ферросплавная-1"

Яшина: Резервная линия ЗАЭС была отключена со стороны Украины, причины неизвестны

© РИА Новости | Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - ПРАЙМ. Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
"Причины отключения неизвестны - они на другой стороне", - сказала Яшина.
По ее словам, сроки восстановления линии также не определены.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
ЗАЭС готова к работе без внешнего электроснабжения, заявил гендиректор
29 декабря 2025, 13:22
 
УКРАИНА Энергодар ЕВРОПА Запорожская АЭС
 
 
