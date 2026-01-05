https://1prime.ru/20260105/zaes-866231917.html
На Запорожской АЭС сообщили об отключении линии "Ферросплавная-1"
2026-01-05T20:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_0:103:1214:786_1920x0_80_0_0_f84cff8ed060bbb57c7d4e69a913cd70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - ПРАЙМ. Резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины, причины и сроки восстановления неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Линия "Ферросплавная-1" перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ "Днепровская", сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. "Причины отключения неизвестны - они на другой стороне", - сказала Яшина. По ее словам, сроки восстановления линии также не определены. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
