Названы специалисты, чьи зарплаты в 2026 году вырастут сильнее всего - 05.01.2026
Названы специалисты, чьи зарплаты в 2026 году вырастут сильнее всего
2026-01-05T08:15+0300
2026-01-05T08:15+0300
экономика
бизнес
россия
зарплата
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Рост зарплат в этом году в России не будет массовым, а затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях, например, разработчиков ПО, финансовых аналитиков и дата-сайентистов, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru. "Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях", - сказали в пресс-службе. Так, сильнее всего могут вырасти доходы у опытных разработчиков программного обеспечения - их зарплата по итогам 2025 года составляла порядка 284 тысяч рублей. Также в компании ожидают заметный рост доходов у финансовых аналитиков (зарплата порядка 117 тысяч рублей по итогам прошлого года), дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению (247 тысяч рублей), специалистов по кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей). Также среди профессий, где сильнее всего вырастут зарплаты в этом году аналитики назвали рабочие профессии: сварщики, у которых зарплата по итогам прошлого года была порядка 178 тысяч рублей, токари высокой квалификации (185 тысяч рублей), водители-дальнобойщики (182 тысячи), крановщики, машинисты спецтехники (142 тысячи), а также инженеры-строители и проектировщики (107 тысяч).
2026
бизнес, россия, зарплата
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, зарплата
08:15 05.01.2026
 
Названы специалисты, чьи зарплаты в 2026 году вырастут сильнее всего

Hh.ru: рост зарплат в России в первую очередь затронет разработчиков ПО

Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Рост зарплат в этом году в России не будет массовым, а затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях, например, разработчиков ПО, финансовых аналитиков и дата-сайентистов, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
"Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях", - сказали в пресс-службе.
Так, сильнее всего могут вырасти доходы у опытных разработчиков программного обеспечения - их зарплата по итогам 2025 года составляла порядка 284 тысяч рублей. Также в компании ожидают заметный рост доходов у финансовых аналитиков (зарплата порядка 117 тысяч рублей по итогам прошлого года), дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению (247 тысяч рублей), специалистов по кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей).
Также среди профессий, где сильнее всего вырастут зарплаты в этом году аналитики назвали рабочие профессии: сварщики, у которых зарплата по итогам прошлого года была порядка 178 тысяч рублей, токари высокой квалификации (185 тысяч рублей), водители-дальнобойщики (182 тысячи), крановщики, машинисты спецтехники (142 тысячи), а также инженеры-строители и проектировщики (107 тысяч).
Названа отрасль, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей
2 января, 09:27
