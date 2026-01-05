https://1prime.ru/20260105/zarplata-866213378.html

Названы специалисты, чьи зарплаты в 2026 году вырастут сильнее всего

Названы специалисты, чьи зарплаты в 2026 году вырастут сильнее всего - 05.01.2026, ПРАЙМ

Названы специалисты, чьи зарплаты в 2026 году вырастут сильнее всего

Рост зарплат в этом году в России не будет массовым, а затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях, например, разработчиков ПО,... | 05.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-05T08:15+0300

2026-01-05T08:15+0300

2026-01-05T08:15+0300

экономика

бизнес

россия

зарплата

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860965288_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_084da7a3ad87da1fe31bf259ced6130e.jpg

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Рост зарплат в этом году в России не будет массовым, а затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях, например, разработчиков ПО, финансовых аналитиков и дата-сайентистов, рассказали РИА Новости в пресс-службе hh.ru. "Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях", - сказали в пресс-службе. Так, сильнее всего могут вырасти доходы у опытных разработчиков программного обеспечения - их зарплата по итогам 2025 года составляла порядка 284 тысяч рублей. Также в компании ожидают заметный рост доходов у финансовых аналитиков (зарплата порядка 117 тысяч рублей по итогам прошлого года), дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению (247 тысяч рублей), специалистов по кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей). Также среди профессий, где сильнее всего вырастут зарплаты в этом году аналитики назвали рабочие профессии: сварщики, у которых зарплата по итогам прошлого года была порядка 178 тысяч рублей, токари высокой квалификации (185 тысяч рублей), водители-дальнобойщики (182 тысячи), крановщики, машинисты спецтехники (142 тысячи), а также инженеры-строители и проектировщики (107 тысяч).

https://1prime.ru/20260102/zarplata-866156155.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, зарплата