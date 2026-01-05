https://1prime.ru/20260105/zarplata-866215366.html
Названы самые высокооплачиваемые должности в нефтегазовой отрасли
Названы самые высокооплачиваемые должности в нефтегазовой отрасли
2026-01-05T09:35+0300
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли у руководителей проектов и инженеров по бурению – 207–233 тысячи рублей, подсчитал для РИА Новости основатель и генеральный директор платформы с отзывами о работодателях Dream Job Борис Курбатов. Нефтегазовый сектор выделяется на рынке уровнем доходов и возможностями профессионального роста, медианная зарплата в отрасли составляет 80 тысяч рублей, а средняя – около 100 тысяч, что выше среднерыночного показателя, указал Курбатов. "Среди самых высокооплачиваемых позиций – руководители проектов и инженеры по бурению. Медианная зарплата руководителя проектов составляет 200 тысяч рублей, а средняя – 233,3 тысячи рубля. Для инженеров по бурению – 195 тысяч рублей и 207,1 тысячи рублей соответственно", – сказал он. Согласно Dream Job, в обязанности руководителей проектов входят операционное управление ими – контроль бюджета, сроков, качества, анализ финансовых показателей, выстраивание взаимодействия между заказчиком и поставщиком, проведение переговоров с партнерами. В обязанности инженеров по бурению входят контроль организации процесса бурения скважин, взаимодействие с представителями заказчиков на всех этапах выполнения работ, соблюдение стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, ведение отчетной документации, следует из описания вакансии на Dream Job. В нефтегазовой отрасли представлено более 1,5 тысяч профессий, наиболее высокие оценки удовлетворенности работой – выше 4,8 балла – ставят станочники, научные специалисты, старшие менеджеры по продажам и научные сотрудники, добавил Курбатов. При этом контролеры, охранники, разнорабочие и уборщики оценивают свою работу значительно ниже – на 2,5–3 балла, уточнил он.
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли у руководителей проектов и инженеров по бурению – 207–233 тысячи рублей, подсчитал для РИА Новости основатель и генеральный директор платформы с отзывами о работодателях Dream Job Борис Курбатов.
Нефтегазовый сектор выделяется на рынке уровнем доходов и возможностями профессионального роста, медианная зарплата в отрасли составляет 80 тысяч рублей, а средняя – около 100 тысяч, что выше среднерыночного показателя, указал Курбатов.
"Среди самых высокооплачиваемых позиций – руководители проектов и инженеры по бурению. Медианная зарплата руководителя проектов составляет 200 тысяч рублей, а средняя – 233,3 тысячи рубля. Для инженеров по бурению – 195 тысяч рублей и 207,1 тысячи рублей соответственно", – сказал он.
Согласно Dream Job, в обязанности руководителей проектов входят операционное управление ими – контроль бюджета, сроков, качества, анализ финансовых показателей, выстраивание взаимодействия между заказчиком и поставщиком, проведение переговоров с партнерами.
В обязанности инженеров по бурению входят контроль организации процесса бурения скважин, взаимодействие с представителями заказчиков на всех этапах выполнения работ, соблюдение стандартов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, ведение отчетной документации, следует из описания вакансии на Dream Job.
В нефтегазовой отрасли представлено более 1,5 тысяч профессий, наиболее высокие оценки удовлетворенности работой – выше 4,8 балла – ставят станочники, научные специалисты, старшие менеджеры по продажам и научные сотрудники, добавил Курбатов. При этом контролеры, охранники, разнорабочие и уборщики оценивают свою работу значительно ниже – на 2,5–3 балла, уточнил он.
