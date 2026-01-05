Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Большинство готово": на Западе предупредили Зеленского о большой проблеме - 05.01.2026, ПРАЙМ
"Большинство готово": на Западе предупредили Зеленского о большой проблеме
"Большинство готово": на Западе предупредили Зеленского о большой проблеме - 05.01.2026, ПРАЙМ
"Большинство готово": на Западе предупредили Зеленского о большой проблеме
Наступивший год обещает быть сложным не только для ВСУ, но и для Владимира Зеленского из-за политического давления, вызванного отсутствием выборов на Украине,... | 05.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-05T06:30+0300
2026-01-05T06:30+0300
украина
запад
москва
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Наступивший год обещает быть сложным не только для ВСУ, но и для Владимира Зеленского из-за политического давления, вызванного отсутствием выборов на Украине, пишет газета Guardian."Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу", — отмечается в статье. Вместе с тем, как сообщил газете один из боевиков, значительная часть населения Украины готова согласиться на условия Москвы, чтобы завершить конфликт. "Думаю, на данном этапе большинство, вероятно, готовы пойти на невыгодную сделку; на что угодно, лишь бы прекратить боевые действия", — цитирует издание его слова.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на линии фронта должны побудить Украину уже сейчас начать переговоры. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пояснял, что украинские войска несут потери и быстро теряют боеспособность. Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью изданию India Today, что либо территории, контролируемые Киевом, будут освобождены военным путем, либо украинские силы покинут их и прекратят убийства гражданского населения.
украина
запад
москва
украина, запад, москва, владимир зеленский
УКРАИНА, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Зеленский
06:30 05.01.2026
 
"Большинство готово": на Западе предупредили Зеленского о большой проблеме

Guardian: Зеленского могут ждать большие проблемы в 2026 году

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Наступивший год обещает быть сложным не только для ВСУ, но и для Владимира Зеленского из-за политического давления, вызванного отсутствием выборов на Украине, пишет газета Guardian.
"Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу", — отмечается в статье.
Вместе с тем, как сообщил газете один из боевиков, значительная часть населения Украины готова согласиться на условия Москвы, чтобы завершить конфликт.
"Думаю, на данном этапе большинство, вероятно, готовы пойти на невыгодную сделку; на что угодно, лишь бы прекратить боевые действия", — цитирует издание его слова.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на линии фронта должны побудить Украину уже сейчас начать переговоры. Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пояснял, что украинские войска несут потери и быстро теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью изданию India Today, что либо территории, контролируемые Киевом, будут освобождены военным путем, либо украинские силы покинут их и прекратят убийства гражданского населения.
 
УКРАИНАЗАПАДМОСКВАВладимир Зеленский
 
 
