В парижском аэропорту отменили почти половину рейсов в среду, пишет AFP - 06.01.2026
В парижском аэропорту отменили почти половину рейсов в среду, пишет AFP
2026-01-06T21:06+0300
2026-01-06T21:06+0300
происшествия
бизнес
франция
париж
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Парижскому аэропорту "Шарль-де-Голль" в среду придется столкнуться с отменой порядка 40% рейсов из-за обильных снегопадов и необходимости расчистки территории, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу минтранса Франции Филиппа Табаро. Телеканал BFMTV со ссылкой на министерство транспорта страны в понедельник отметил, что управление гражданской авиации Франции на фоне сильных снегопадов попросило авиакомпании сократить количество рейсов из Парижа на 15%. "Авиакомпаниям придется отменить часть рейсов, запланированных на утро среды в парижских аэропортах, из-за очередного снегопада... Отмены, вызванные необходимостью уборки снега с взлетно-посадочных полос и противообледенительной обработки самолетов, затронут примерно 40% рейсов, запланированных на период с 09.00 до 14.00 (11.00-16.00 мск) в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль", - говорится в публикации агентства. Агентство добавляет, что также отменят 25% рейсов, запланированных на период с 06.00 до 13.00 (08.00-15.00 мск) в "Орли" - другом парижском аэропорту. Ранее BFMTV сообщал, что в результате происшествий, вызванных снегопадом и гололедом, в период с понедельника по вторник погибли не менее пяти французов. Пробки на дорогах из-за обильных снегопадов в окружающем Париж регионе Иль-де-Франс в понедельник достигли суммарной длины в 1 тысячу километров. По данным французской метеорологической службы, почти во всех департаментах страны сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. Метеослужба республики ранее отменила "оранжевый" уровень погодной опасности, который действовал в 26 департаментах.
франция
париж
Происшествия, Бизнес, ФРАНЦИЯ, Париж
21:06 06.01.2026
 
В парижском аэропорту отменили почти половину рейсов в среду, пишет AFP

AFP: около 40% рейсов в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" будут отменены в среду

© Фото : Andrew HazenСамолет Boeing 737
Самолет Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Самолет Boeing 737. Архивное фото
© Фото : Andrew Hazen
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Парижскому аэропорту "Шарль-де-Голль" в среду придется столкнуться с отменой порядка 40% рейсов из-за обильных снегопадов и необходимости расчистки территории, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу минтранса Франции Филиппа Табаро.
Телеканал BFMTV со ссылкой на министерство транспорта страны в понедельник отметил, что управление гражданской авиации Франции на фоне сильных снегопадов попросило авиакомпании сократить количество рейсов из Парижа на 15%.
"Авиакомпаниям придется отменить часть рейсов, запланированных на утро среды в парижских аэропортах, из-за очередного снегопада... Отмены, вызванные необходимостью уборки снега с взлетно-посадочных полос и противообледенительной обработки самолетов, затронут примерно 40% рейсов, запланированных на период с 09.00 до 14.00 (11.00-16.00 мск) в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль", - говорится в публикации агентства.
Агентство добавляет, что также отменят 25% рейсов, запланированных на период с 06.00 до 13.00 (08.00-15.00 мск) в "Орли" - другом парижском аэропорту.
Ранее BFMTV сообщал, что в результате происшествий, вызванных снегопадом и гололедом, в период с понедельника по вторник погибли не менее пяти французов. Пробки на дорогах из-за обильных снегопадов в окружающем Париж регионе Иль-де-Франс в понедельник достигли суммарной длины в 1 тысячу километров.
По данным французской метеорологической службы, почти во всех департаментах страны сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. Метеослужба республики ранее отменила "оранжевый" уровень погодной опасности, который действовал в 26 департаментах.
