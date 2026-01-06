https://1prime.ru/20260106/aeroport-866257911.html

В парижском аэропорту отменили почти половину рейсов в среду, пишет AFP

В парижском аэропорту отменили почти половину рейсов в среду, пишет AFP - 06.01.2026, ПРАЙМ

В парижском аэропорту отменили почти половину рейсов в среду, пишет AFP

Парижскому аэропорту "Шарль-де-Голль" в среду придется столкнуться с отменой порядка 40% рейсов из-за обильных снегопадов и необходимости расчистки территории,... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T21:06+0300

2026-01-06T21:06+0300

2026-01-06T21:06+0300

происшествия

бизнес

франция

париж

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861058860_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_51a9ddcd721ce06a716301fc93700219.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Парижскому аэропорту "Шарль-де-Голль" в среду придется столкнуться с отменой порядка 40% рейсов из-за обильных снегопадов и необходимости расчистки территории, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу минтранса Франции Филиппа Табаро. Телеканал BFMTV со ссылкой на министерство транспорта страны в понедельник отметил, что управление гражданской авиации Франции на фоне сильных снегопадов попросило авиакомпании сократить количество рейсов из Парижа на 15%. "Авиакомпаниям придется отменить часть рейсов, запланированных на утро среды в парижских аэропортах, из-за очередного снегопада... Отмены, вызванные необходимостью уборки снега с взлетно-посадочных полос и противообледенительной обработки самолетов, затронут примерно 40% рейсов, запланированных на период с 09.00 до 14.00 (11.00-16.00 мск) в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль", - говорится в публикации агентства. Агентство добавляет, что также отменят 25% рейсов, запланированных на период с 06.00 до 13.00 (08.00-15.00 мск) в "Орли" - другом парижском аэропорту. Ранее BFMTV сообщал, что в результате происшествий, вызванных снегопадом и гололедом, в период с понедельника по вторник погибли не менее пяти французов. Пробки на дорогах из-за обильных снегопадов в окружающем Париж регионе Иль-де-Франс в понедельник достигли суммарной длины в 1 тысячу километров. По данным французской метеорологической службы, почти во всех департаментах страны сохраняется "желтый" уровень погодной опасности. Метеослужба республики ранее отменила "оранжевый" уровень погодной опасности, который действовал в 26 департаментах.

https://1prime.ru/20260106/rosaviatsiya-866247933.html

франция

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, франция, париж