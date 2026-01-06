https://1prime.ru/20260106/aeroporty-866239834.html
В пяти аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении временных ограничений в этих пяти аэропортах. "Аэропорты Волгограда, Калуги ("Грабцево"), Пензы, Самары ("Курумоч") и Ульяновска ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
