Аксаков прокомментировал подачу иска к Euroclear от ЦБ

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью РИА Новости, что давно ждал подачу иска к Euroclear от Банка России, поскольку действия европейских политиков абсолютно незаконны. "Я такого шага от Центрального банка ждал давно, поскольку это абсолютно незаконные действия европейских политиков, которые захотели наложить лапу на то, что им не принадлежит. Все законы, в том числе законы международного права, стоят на стороне России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Аксаков добавил, что бельгийское правительство понимает, что любые действия, связанные с захватом активов РФ, будут больно бить по тому, кто такое решение принял. Депутат уверен, что сначала необходимо принимать решение в федеральном российском суде, а если этого будет недостаточно - обращаться в мировые судебные инстанции. Также он добавил, что необходимо взыскать и саму сумму, находящуюся на счетах в Бельгии, и те убытки, которые несет российская сторона. "Проценты плюс моральные убытки - все надо взыскивать и с Бельгии и других стран, которые действуют абсолютно незаконно", - добавил Аксаков. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов. Сам Банк России также подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Euroclear - одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основная деятельность - сопровождение безналичных сделок с ценными бумагами, которые совершаются на фондовых рынках, а также расчет по сделкам и обслуживание и хранение этих ценных бумаг в депозитариях. Компания предоставляет финансовые услуги в десятках стран по всему миру.

