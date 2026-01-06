Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аксаков прокомментировал подачу иска к Euroclear от ЦБ - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260106/aksakov-866246268.html
Аксаков прокомментировал подачу иска к Euroclear от ЦБ
Аксаков прокомментировал подачу иска к Euroclear от ЦБ - 06.01.2026, ПРАЙМ
Аксаков прокомментировал подачу иска к Euroclear от ЦБ
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью РИА Новости, что давно ждал подачу иска к Euroclear от Банка России, поскольку | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T10:37+0300
2026-01-06T10:37+0300
финансы
бизнес
банки
рф
бельгия
украина
анатолий аксаков
euroclear
ес
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864578616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_488146ba4e98ef2af1b8d7166780bcc0.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью РИА Новости, что давно ждал подачу иска к Euroclear от Банка России, поскольку действия европейских политиков абсолютно незаконны. "Я такого шага от Центрального банка ждал давно, поскольку это абсолютно незаконные действия европейских политиков, которые захотели наложить лапу на то, что им не принадлежит. Все законы, в том числе законы международного права, стоят на стороне России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Аксаков добавил, что бельгийское правительство понимает, что любые действия, связанные с захватом активов РФ, будут больно бить по тому, кто такое решение принял. Депутат уверен, что сначала необходимо принимать решение в федеральном российском суде, а если этого будет недостаточно - обращаться в мировые судебные инстанции. Также он добавил, что необходимо взыскать и саму сумму, находящуюся на счетах в Бельгии, и те убытки, которые несет российская сторона. "Проценты плюс моральные убытки - все надо взыскивать и с Бельгии и других стран, которые действуют абсолютно незаконно", - добавил Аксаков. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов. Сам Банк России также подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Euroclear - одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основная деятельность - сопровождение безналичных сделок с ценными бумагами, которые совершаются на фондовых рынках, а также расчет по сделкам и обслуживание и хранение этих ценных бумаг в депозитариях. Компания предоставляет финансовые услуги в десятках стран по всему миру.
https://1prime.ru/20251217/sud-865632893.html
https://1prime.ru/20251223/euroclear-865838561.html
https://1prime.ru/20251212/es-865488459.html
рф
бельгия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864578616_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff2436c95fad5c79f0ed9aa992d3540b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, банки, рф, бельгия, украина, анатолий аксаков, euroclear, ес, банк россия
Финансы, Бизнес, Банки, РФ, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, Анатолий Аксаков, Euroclear, ЕС, банк Россия
10:37 06.01.2026
 
Аксаков прокомментировал подачу иска к Euroclear от ЦБ

Депутат Аксаков заявил, что давно ждал подачу иска к Euroclear от Центробанка России

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал в интервью РИА Новости, что давно ждал подачу иска к Euroclear от Банка России, поскольку действия европейских политиков абсолютно незаконны.
"Я такого шага от Центрального банка ждал давно, поскольку это абсолютно незаконные действия европейских политиков, которые захотели наложить лапу на то, что им не принадлежит. Все законы, в том числе законы международного права, стоят на стороне России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Суд рассмотрит иск ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank 16 января
17 декабря 2025, 12:30
Аксаков добавил, что бельгийское правительство понимает, что любые действия, связанные с захватом активов РФ, будут больно бить по тому, кто такое решение принял. Депутат уверен, что сначала необходимо принимать решение в федеральном российском суде, а если этого будет недостаточно - обращаться в мировые судебные инстанции.
Также он добавил, что необходимо взыскать и саму сумму, находящуюся на счетах в Бельгии, и те убытки, которые несет российская сторона. "Проценты плюс моральные убытки - все надо взыскивать и с Бельгии и других стран, которые действуют абсолютно незаконно", - добавил Аксаков.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) - центрального депозитария в России. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Euroclear разблокировал средства ЕАБР, считавшиеся российскими
23 декабря 2025, 14:53
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов. Сам Банк России также подал иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Euroclear - одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основная деятельность - сопровождение безналичных сделок с ценными бумагами, которые совершаются на фондовых рынках, а также расчет по сделкам и обслуживание и хранение этих ценных бумаг в депозитариях. Компания предоставляет финансовые услуги в десятках стран по всему миру.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
В Еврокомиссии прокомментировали иск ЦБ России против Euroclear
12 декабря 2025, 18:01
 
ФинансыБизнесБанкиРФБЕЛЬГИЯУКРАИНААнатолий АксаковEuroclearЕСбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала