Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,05%
06.01.2026
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,05%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника понижается на 0,05%, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника понижается на 0,05%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижался на 0,05%, до 2 755,67 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
