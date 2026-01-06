Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06.01.2026
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,05%
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,05% - 06.01.2026
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,05%
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника понижается на 0,05%, следует из данных Московской биржи. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T08:01+0300
2026-01-06T08:01+0300
рынок
акции
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника понижается на 0,05%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижался на 0,05%, до 2 755,67 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
ПРАЙМ
2026
Новости
ru-RU
ПРАЙМ
ПРАЙМ
рынок, акции, торги, мосбиржа
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
08:01 06.01.2026
 
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается на 0,05%

Рынок акций РФ в начале утренней торговой сессии снизился на 0,05%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Московская биржа возобновила торги. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии вторника понижается на 0,05%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск снижался на 0,05%, до 2 755,67 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Рынок акций России в первую торговую сессию 2026 года немного снизился
Вчера, 22:17
 
РынокАкцииТоргиМосбиржа
 
 
