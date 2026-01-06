Российский рынок акций консолидируется вблизи уровней предыдущего закрытия

https://1prime.ru/20260106/aktsii-866251246.html

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций и курс рубля к юаню во вторник консолидируются вблизи уровней предыдущего закрытия, не показывая значимой динамики, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.23 мск снижается на 0,24% относительно предыдущего закрытия, до 2 750,36 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,17%, до 1 113,01 пункта. Курс юаня в то же время снижается на 2 копейки, до 11,39 рубля. После вчерашнего уверенного роста на сегодняшних торгах курс китайской валюты демонстрировал разнонаправленную динамику, находясь недалеко от значений предыдущего закрытия торгов. Из факторов поддержки рубля можно отметить дорожающую нефть. Мартовский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 0,4%, до 62 долларов за баррель. Нефтяной рынок вчера находился под давлением из-за опасений относительно возможного увеличения предложения нефти в долгосрочной перспективе, однако к вечеру котировки Brent стабилизировались, отмечает Егор Зиновьев из компании "Цифра брокер" "Перспективы урегулирования конфликта на Украине остаются неопределёнными, при этом риторика США в отношении России становится жёстче. Сегодня специальный представитель президента США Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер примут участие в саммите лидеров Евросоюза, где будет обсуждаться вопрос гарантий безопасности для Украины", - рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". В лидерах роста стоимости — акции "Россетей" (+4,42%), "Русгидро" (+2,18%), "Инарктики" (+2,13%) и префы "Транснефти" (+1,98%). Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях "Т-Технологий" (+0,87%), отмечает также Гудым. В лидерах снижения котировок — акции "Акрона" (−0,48%), "М.Видео" (−0,44%), ММК (−0,34%), ПИКа (−0,34%) и "Русснефти" (−0,26%). "Котировки индекса Мосбиржи протестировали нижнюю границу восходящего канала в районе 2756 пунктов. Следующим уровнем поддержки может стать зона 2710 пунктов", - заключила аналитик.

