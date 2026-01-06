Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260106/alihanov-866236347.html
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров - 06.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что для индустрии детских товаров в России уже действует ряд мер поддержки в рамках... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T03:28+0300
2026-01-06T03:32+0300
бизнес
экономика
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866236347.jpg?1767659532
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что для индустрии детских товаров в России уже действует ряд мер поддержки в рамках дорожной карты по развитию этой отрасли до 2030 года. "Развитие отрасли осуществляется в рамках дорожной карты по развитию индустрии детских товаров до 2030 года. Как пример, уже сейчас превалирующая доля детских товаров, такие как: игры и игрушки, детская одежда, коляски и детские кресла для автомобилей, мебель, ряд канцелярской продукции, изделия для ухода за детьми, - облагаются льготным НДС в размере 10%", — сказал министр. Он добавил, что производители детских товаров в России уже могут воспользоваться и такими мерами господдержки от Минпромторга РФ, как льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), механизм кластерной инфраструктуры и другие. В конце ноября 2024 года правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках которой предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
03:28 06.01.2026 (обновлено: 03:32 06.01.2026)
 
Алиханов рассказал о мерах поддержки индустрии детских товаров

РИА Новости: производители детских товаров имеют льготы по НДС и по займам

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что для индустрии детских товаров в России уже действует ряд мер поддержки в рамках дорожной карты по развитию этой отрасли до 2030 года.
"Развитие отрасли осуществляется в рамках дорожной карты по развитию индустрии детских товаров до 2030 года. Как пример, уже сейчас превалирующая доля детских товаров, такие как: игры и игрушки, детская одежда, коляски и детские кресла для автомобилей, мебель, ряд канцелярской продукции, изделия для ухода за детьми, - облагаются льготным НДС в размере 10%", — сказал министр.
Он добавил, что производители детских товаров в России уже могут воспользоваться и такими мерами господдержки от Минпромторга РФ, как льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), механизм кластерной инфраструктуры и другие.
В конце ноября 2024 года правительство России утвердило дорожную карту развития индустрии детских товаров на 2025-2030 годы, в рамках которой предусматриваются меры для поддержки российских производителей. Основные направления - стимулирование спроса на отечественные детские товары, повышение их безопасности и качества, противодействие незаконному обороту детских товаров и рост экспорта.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала