https://1prime.ru/20260106/alikhanov-866246806.html
Алиханов рассказал, где в России производят игрушки в виде транспорта
Алиханов рассказал, где в России производят игрушки в виде транспорта - 06.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, где в России производят игрушки в виде транспорта
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что игрушки в виде отечественного транспорта уже приводит в стране ряд компаний из... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T10:48+0300
2026-01-06T10:48+0300
2026-01-06T10:49+0300
бизнес
россия
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866246637_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_137f3eaa87dfccdae338840d8313ec60.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что игрушки в виде отечественного транспорта уже приводит в стране ряд компаний из Ульяновской области, Санкт-Петербурга и других регионов. "Уже сейчас на территории России ряд компаний из Ульяновской области, Санкт-Петербурга и других регионов производят игрушки - модели российских легковых автомобилей, а также автомобили спецслужб, военную технику и общественный транспорт", - сказал министр. Игрушки в виде автомобилей Lada, ГАЗ, "Камаз" и машин других отечественных брендов широко распространены как на прилавках магазинов, так и на маркетплейсах. Кроме того, найти можно не только легендарные автомобили, такие как советская "Волга", но и современные модели, например Aurus Senat, выяснило РИА Новости.
https://1prime.ru/20260106/minpromtorg-866242516.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866246637_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_623c909ce4da1fb201d39e80dc05aaa1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, Lada Vision 4x4
Алиханов рассказал, где в России производят игрушки в виде транспорта
Алиханов: игрушки в виде российского транспорта уже производят в России
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что игрушки в виде отечественного транспорта уже приводит в стране ряд компаний из Ульяновской области, Санкт-Петербурга и других регионов.
"Уже сейчас на территории России ряд компаний из Ульяновской области, Санкт-Петербурга и других регионов производят игрушки - модели российских легковых автомобилей, а также автомобили спецслужб, военную технику и общественный транспорт", - сказал министр.
Игрушки в виде автомобилей Lada, ГАЗ, "Камаз" и машин других отечественных брендов широко распространены как на прилавках магазинов, так и на маркетплейсах. Кроме того, найти можно не только легендарные автомобили, такие как советская "Волга", но и современные модели, например Aurus Senat, выяснило РИА Новости.
Минпромторг и ФРП прорабатывают льготы для производителей игр и игрушек