Алиханов рассказал, где в России производят игрушки в виде транспорта - 06.01.2026
Алиханов рассказал, где в России производят игрушки в виде транспорта
Алиханов рассказал, где в России производят игрушки в виде транспорта - 06.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов рассказал, где в России производят игрушки в виде транспорта
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что игрушки в виде отечественного транспорта уже приводит в стране ряд компаний из... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T10:48+0300
2026-01-06T10:49+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что игрушки в виде отечественного транспорта уже приводит в стране ряд компаний из Ульяновской области, Санкт-Петербурга и других регионов. "Уже сейчас на территории России ряд компаний из Ульяновской области, Санкт-Петербурга и других регионов производят игрушки - модели российских легковых автомобилей, а также автомобили спецслужб, военную технику и общественный транспорт", - сказал министр. Игрушки в виде автомобилей Lada, ГАЗ, "Камаз" и машин других отечественных брендов широко распространены как на прилавках магазинов, так и на маркетплейсах. Кроме того, найти можно не только легендарные автомобили, такие как советская "Волга", но и современные модели, например Aurus Senat, выяснило РИА Новости.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/06/866246637_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_623c909ce4da1fb201d39e80dc05aaa1.jpg
10:48 06.01.2026 (обновлено: 10:49 06.01.2026)
 
Алиханов рассказал, где в России производят игрушки в виде транспорта

Алиханов: игрушки в виде российского транспорта уже производят в России

© РИА Новости . Владимир Песня
Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018 - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что игрушки в виде отечественного транспорта уже приводит в стране ряд компаний из Ульяновской области, Санкт-Петербурга и других регионов.
"Уже сейчас на территории России ряд компаний из Ульяновской области, Санкт-Петербурга и других регионов производят игрушки - модели российских легковых автомобилей, а также автомобили спецслужб, военную технику и общественный транспорт", - сказал министр.
Игрушки в виде автомобилей Lada, ГАЗ, "Камаз" и машин других отечественных брендов широко распространены как на прилавках магазинов, так и на маркетплейсах. Кроме того, найти можно не только легендарные автомобили, такие как советская "Волга", но и современные модели, например Aurus Senat, выяснило РИА Новости.
Заголовок открываемого материала