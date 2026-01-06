https://1prime.ru/20260106/alikhanov-866246806.html

Алиханов рассказал, где в России производят игрушки в виде транспорта

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что игрушки в виде отечественного транспорта уже приводит в стране ряд компаний из Ульяновской области, Санкт-Петербурга и других регионов. "Уже сейчас на территории России ряд компаний из Ульяновской области, Санкт-Петербурга и других регионов производят игрушки - модели российских легковых автомобилей, а также автомобили спецслужб, военную технику и общественный транспорт", - сказал министр. Игрушки в виде автомобилей Lada, ГАЗ, "Камаз" и машин других отечественных брендов широко распространены как на прилавках магазинов, так и на маркетплейсах. Кроме того, найти можно не только легендарные автомобили, такие как советская "Волга", но и современные модели, например Aurus Senat, выяснило РИА Новости.

2026

Новости

