Алиханов рассказал об альтернативных поставщиках для SJ-100 и МС-21

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Альтернативные поставщики привлекаются для оптимизации расходов и снижения стоимости импортозамещенных российских лайнеров SJ-100 и МС-21, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Для оптимизации расходов и в целях снижения себестоимости программы внедряются новые методы управления, направленные, в частности, на фиксацию директивных цен и снижение трудоемкости изготовления, привлекаются альтернативные поставщики", - сказал Алиханов. Ранее в Минпромторге РФ сообщали РИА Новости, что сборка серийных лайнеров МС-21 и SJ-100 уже ведется в цехах Комсомольского и Иркутского авиационных заводов, после завершения сертификационных испытаний и одобрения результатов испытаний Росавиацией самолеты будут переданы авиакомпаниям. МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.

