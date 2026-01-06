Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06.01.2026
Минпромторг делает все для поставок SJ-100 и МС-21, заявил Алиханов
Минпромторг делает все для поставок SJ-100 и МС-21, заявил Алиханов
Минпромторг делает все для поставок SJ-100 и МС-21, заявил Алиханов - 06.01.2026, ПРАЙМ
Минпромторг делает все для поставок SJ-100 и МС-21, заявил Алиханов
Минпромторг РФ совместно с авиапроизводителями делает все возможное для достижения целей по поставкам первых импортозамещенных лайнеров SJ-100 и МС-21,... | 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ совместно с авиапроизводителями делает все возможное для достижения целей по поставкам первых импортозамещенных лайнеров SJ-100 и МС-21, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Минпромторг совместно с авиапроизводителями делает все возможное для достижения поставленных целей", - ответил министр на вопрос о том, сохраняются ли планы по поставкам первых импортозамещенных самолетов SJ-100 и МС-21. В декабре глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что первые 12 российских импортозамещенных самолетов SJ-100 планируется передать авиакомпаниям уже в 2026 году, сертификацию этих моделей самолетов планируется завершить в первом полугодии следующего года. В свою очередь, сертификацию российского лайнера МС-21 планируется завершить к концу 2026 года. МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов. SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet. Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
14:22 06.01.2026
 
Минпромторг делает все для поставок SJ-100 и МС-21, заявил Алиханов

Алиханов: Минпромторг делает все возможное для поставок первых SJ-100 и МС-21

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Самолет МС-21. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ совместно с авиапроизводителями делает все возможное для достижения целей по поставкам первых импортозамещенных лайнеров SJ-100 и МС-21, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Минпромторг совместно с авиапроизводителями делает все возможное для достижения поставленных целей", - ответил министр на вопрос о том, сохраняются ли планы по поставкам первых импортозамещенных самолетов SJ-100 и МС-21.
Алиханов рассказал об альтернативных поставщиках для SJ-100 и МС-21
В декабре глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что первые 12 российских импортозамещенных самолетов SJ-100 планируется передать авиакомпаниям уже в 2026 году, сертификацию этих моделей самолетов планируется завершить в первом полугодии следующего года. В свою очередь, сертификацию российского лайнера МС-21 планируется завершить к концу 2026 года.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов.
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна.
Минпромторг подписал контракты на 60 импортозамещенных МС-21 и SJ-100
19 декабря 2025
