Аналитики РАН озвучили курсы ключевых валют на 2026 год

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Курс евро в 2026 году вырастет до 1,1–1,25 доллара за евро, британского фунта - до 1,3–1,4 доллара, а японской иены снизится - до 150–160 йен за доллар, юань будет продолжать укрепляться, следует из прогнозов РАН, с которыми ознакомилось РИА Новости. К концу прошлого года евро увеличился в цене с 1,04 до 1,17 доллара, фунт - с 1,24 до 1,35 доллара. Иена укрепилась - со 156 до 148 единиц за доллар, а юань - с 7,31 до 7,12 юаня за доллар. "Достигнутые к текущему моменту результаты упомянутых действий создают впечатление, что ослабление доллара продолжится и в первой половине 2026 года, но затем возможны новые сюрпризы от Трампа. То есть, вероятно, евро будет колебаться к доллару в диапазоне 1,10–1,25 доллара, а фунт стерлингов – 1,30–1,40 доллара", - говорится в исследовании аналитиков. "Что касается Японии, то приход к власти нового премьер-министра, выступающей в целом за смягчение денежно-кредитной политики, вероятно, приведет к продолжению ослабления японской валюты в 2026 году до 150–160 йен за доллар", - отмечается там. "Поскольку американо-китайский торговый конфликт пока не завершился каким-либо внятным соглашением, наиболее вероятно, что в 2026 году власти КНР не допустят ослабления юаня, чтобы не проиграть в этом конфликте", - добавляют аналитики. Траекторию американской валюты определяет денежно-кредитная политика, проводимая Федеральной резервной системой США. Президент Дональд Трамп требует ее смягчения, в частности, стремительного снижения ключевой ставки, которое ведет к ослаблению доллара, объясняют эксперты. При этом укрепить доллар могут вводимые Штатами импортные пошлины в отношении ряда стран. Например, тарифные ограничения против Индии привели к постепенному ослаблению национальной валюты в течение 2025 года - с 86,27 рупии за доллар до 88,32 рупии, отмечают аналитики. Также эксперты обращают внимание и на курс криптовалют, к которым благожелательно относится американская администрация. Так, запрет разработки цифровой валюты центрального банка в США означает, что у криптовалюты в стране не будет "серьезного конкурента", подчеркивают аналитики. "США будут всемерно содействовать развитию и распространению стейблкоинов, обеспеченных долларом. Успешная реализация последнего пункта дополнительно создаст долгосрочный и существенный спрос на долговые бумаги минфина США, что в свою очередь будет укреплять доминирующую роль доллара США в мировой валютной системе", - заключается в прогнозах.

