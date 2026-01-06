СМИ: неизвестный заработал более 400 тысяч долларов на фоне ареста Мадуро
WSJ: трейдер получил 400 тысяч долларов из-за операции США в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Неизвестный трейдер смог заработать свыше 400 тысяч долларов, сделав ставку на смещение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, сообщает WSJ.
"Ставки на Polymarket, популярной криптовалютной платформе, принесли трейдеру более 400 000 долларов, что в 12 раз превысило его вложения, и усилило подозрения, что кто-то использовал конфиденциальную информацию о секретной американской операции для быстрого получения прибыли" — говорится в публикации.
Отмечается, что аккаунт был создан всего месяц назад, пользователь применял стандартное имя в виде адреса блокчейна и делал ставки на контракты, которые приносили доход в случае, если Мадуро перестанет быть президентом Венесуэлы до 31 января 2026 года. Стоимость таких контрактов составляла восемь центов.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
