СМИ: неизвестный заработал более 400 тысяч долларов на фоне ареста Мадуро - 06.01.2026
СМИ: неизвестный заработал более 400 тысяч долларов на фоне ареста Мадуро
СМИ: неизвестный заработал более 400 тысяч долларов на фоне ареста Мадуро - 06.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: неизвестный заработал более 400 тысяч долларов на фоне ареста Мадуро
Неизвестный трейдер смог заработать свыше 400 тысяч долларов, сделав ставку на смещение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, сообщает WSJ. | 06.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Неизвестный трейдер смог заработать свыше 400 тысяч долларов, сделав ставку на смещение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, сообщает WSJ."Ставки на Polymarket, популярной криптовалютной платформе, принесли трейдеру более 400 000 долларов, что в 12 раз превысило его вложения, и усилило подозрения, что кто-то использовал конфиденциальную информацию о секретной американской операции для быстрого получения прибыли" — говорится в публикации.Отмечается, что аккаунт был создан всего месяц назад, пользователь применял стандартное имя в виде адреса блокчейна и делал ставки на контракты, которые приносили доход в случае, если Мадуро перестанет быть президентом Венесуэлы до 31 января 2026 года. Стоимость таких контрактов составляла восемь центов.В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
23:06 06.01.2026
 
СМИ: неизвестный заработал более 400 тысяч долларов на фоне ареста Мадуро

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Неизвестный трейдер смог заработать свыше 400 тысяч долларов, сделав ставку на смещение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, сообщает WSJ.
"Ставки на Polymarket, популярной криптовалютной платформе, принесли трейдеру более 400 000 долларов, что в 12 раз превысило его вложения, и усилило подозрения, что кто-то использовал конфиденциальную информацию о секретной американской операции для быстрого получения прибыли" — говорится в публикации.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
На Западе рассказали, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу
06:35
Отмечается, что аккаунт был создан всего месяц назад, пользователь применял стандартное имя в виде адреса блокчейна и делал ставки на контракты, которые приносили доход в случае, если Мадуро перестанет быть президентом Венесуэлы до 31 января 2026 года. Стоимость таких контрактов составляла восемь центов.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.

В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
На Западе обвинили ЕС в лицемерии после удара США по Венесуэле
Вчера, 22:50
 
