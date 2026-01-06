Белоруссия ввела лицензирование вывоза отходов стекла

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИНСК, 6 янв - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии приняло постановление о введении на полгода лицензирования вывоза отходов стекла, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале. "Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли… по согласованию с министерством архитектуры и строительства… осуществляется вывоз отходов стекла", - говорится в постановлении. Действие документа не распространяется на отходы стекла, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок. "Основаниями для отказа в согласовании выдачи лицензии на вывоз товаров (отходов стекла - ред.) является необходимость удовлетворения (обеспечения) потребности организаций на внутреннем рынке Республики Беларусь в товарах, заявленных к вывозу", - отмечается в постановлении. МИД Белоруссии предписано уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении лицензирования вывоза, которое является мерой нетарифного регулирования. "Настоящее постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования", - говорится в документе. В конце октября 2025 года правительство Белоруссии приняло решение ввести на полгода лицензирование вывоза из страны макулатуры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая 2025 года на совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов заявил, что вторичные ресурсы - это резерв для роста экономики страны. При этом он посетовал на то, что республика продолжает импортировать различные отходы. В частности, президент упомянул, что 2024 год в страну было ввезено "22 тысячи тонн макулатуры, по две тысячи тонн отходов стекла и пластмасс".
бизнес, белоруссия, александр лукашенко, мид, мид белоруссии, евразийская экономическая комиссия
Бизнес, Экономика, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, МИД, МИД Белоруссии, Евразийская экономическая комиссия
00:52 06.01.2026 (обновлено: 00:54 06.01.2026)
 
Белоруссия ввела лицензирование вывоза отходов стекла

МИНСК, 6 янв - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии приняло постановление о введении на полгода лицензирования вывоза отходов стекла, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.
"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли… по согласованию с министерством архитектуры и строительства… осуществляется вывоз отходов стекла", - говорится в постановлении.
Действие документа не распространяется на отходы стекла, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок.
"Основаниями для отказа в согласовании выдачи лицензии на вывоз товаров (отходов стекла - ред.) является необходимость удовлетворения (обеспечения) потребности организаций на внутреннем рынке Республики Беларусь в товарах, заявленных к вывозу", - отмечается в постановлении.
МИД Белоруссии предписано уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении лицензирования вывоза, которое является мерой нетарифного регулирования.
"Настоящее постановление действует в течение шести месяцев после его официального опубликования", - говорится в документе.
В конце октября 2025 года правительство Белоруссии приняло решение ввести на полгода лицензирование вывоза из страны макулатуры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце мая 2025 года на совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов заявил, что вторичные ресурсы - это резерв для роста экономики страны. При этом он посетовал на то, что республика продолжает импортировать различные отходы. В частности, президент упомянул, что 2024 год в страну было ввезено "22 тысячи тонн макулатуры, по две тысячи тонн отходов стекла и пластмасс".
 
ЭкономикаБизнесБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоМИДМИД БелоруссииЕвразийская экономическая комиссия
 
 
