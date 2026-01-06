https://1prime.ru/20260106/belorussiya-866250895.html

В Белоруссии рассказали о модернизации железных дорог к российским портам

В Белоруссии рассказали о модернизации железных дорог к российским портам - 06.01.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии рассказали о модернизации железных дорог к российским портам

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что в текущем году планируется завершить работы по модернизации участков железнодорожной... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T14:19+0300

2026-01-06T14:19+0300

2026-01-06T14:19+0300

бизнес

россия

белоруссия

казахстан

узбекистан

александр лукашенко

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/77212/69/772126947_0:106:1501:950_1920x0_80_0_0_6d413232588d9698e0f8a038fdf9f381.jpg

МИНСК, 6 янв – ПРАЙМ. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что в текущем году планируется завершить работы по модернизации участков железнодорожной инфраструктуры 9-го общеевропейского транспортного коридора в направлении портов северо-запада России. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что пропускная способность железной дороги сдерживает увеличение перевалки белорусских грузов в портах Санкт-Петербурга. Позже железнодорожные администрации Белоруссии и России начали работы по синхронному увеличению пропускной способности. В апреле в ОАО "РЖД" сообщали, что с опережением графика ведутся работы для увеличения в 2027 году пропускной способности по перевозке белорусских грузов в порты Северо-Запада России до 20 миллионов тонн в год. "Сейчас совместно с российскими коллегами продолжаем модернизацию участков железнодорожной инфраструктуры 9-го общеевропейского транспортного коридора в направлении портов северо-запада России. Завершение работ намечено на 2026 год", - приводит слова министра во вторник агентство Белта. В целом Ляхнович рассказал, что в настоящее время для экспорта белорусской продукции задействовано 13 портов России, за 10 месяцев 2025 года объем перевезенных через них грузов вырос на 3,7% к аналогичному периоду предыдущего года. Министр напомнил, что на фоне западных санкций основные потоки белорусских экспортных грузов переориентированы в восточном направлении с использованием транспортно-логистической инфраструктуры дружественных стран - России, Китая, Казахстана, Ирана, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана. "Для сокращения затрат по доставке белорусского экспорта (в дальние страны – ред.) министерство проводит переговоры о снижении железнодорожных тарифов. В итоге железнодорожными администрациями России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана предоставлены скидки по отдельным видам белорусских грузов", - отметил он. В декабре глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой сообщал, что Белоруссия планирует в 2025 году поставить на экспорт по железной дороге через порты РФ 16 миллиона тонн грузов. Он приводил данные, что за 10 месяцев 2025 года вывоз белорусских грузов только железнодорожным транспортом через российские порты увеличился на 3,7% и составил 13,5 миллиона тонн грузов.

https://1prime.ru/20260105/vsm-866234786.html

https://1prime.ru/20251231/minsk-866110973.html

белоруссия

казахстан

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, белоруссия, казахстан, узбекистан, александр лукашенко, ржд