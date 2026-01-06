Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии рассказали о модернизации железных дорог к российским портам - 06.01.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии рассказали о модернизации железных дорог к российским портам
В Белоруссии рассказали о модернизации железных дорог к российским портам - 06.01.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии рассказали о модернизации железных дорог к российским портам
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что в текущем году планируется завершить работы по модернизации участков железнодорожной... | 06.01.2026, ПРАЙМ
МИНСК, 6 янв – ПРАЙМ. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что в текущем году планируется завершить работы по модернизации участков железнодорожной инфраструктуры 9-го общеевропейского транспортного коридора в направлении портов северо-запада России. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что пропускная способность железной дороги сдерживает увеличение перевалки белорусских грузов в портах Санкт-Петербурга. Позже железнодорожные администрации Белоруссии и России начали работы по синхронному увеличению пропускной способности. В апреле в ОАО "РЖД" сообщали, что с опережением графика ведутся работы для увеличения в 2027 году пропускной способности по перевозке белорусских грузов в порты Северо-Запада России до 20 миллионов тонн в год. "Сейчас совместно с российскими коллегами продолжаем модернизацию участков железнодорожной инфраструктуры 9-го общеевропейского транспортного коридора в направлении портов северо-запада России. Завершение работ намечено на 2026 год", - приводит слова министра во вторник агентство Белта. В целом Ляхнович рассказал, что в настоящее время для экспорта белорусской продукции задействовано 13 портов России, за 10 месяцев 2025 года объем перевезенных через них грузов вырос на 3,7% к аналогичному периоду предыдущего года. Министр напомнил, что на фоне западных санкций основные потоки белорусских экспортных грузов переориентированы в восточном направлении с использованием транспортно-логистической инфраструктуры дружественных стран - России, Китая, Казахстана, Ирана, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана. "Для сокращения затрат по доставке белорусского экспорта (в дальние страны – ред.) министерство проводит переговоры о снижении железнодорожных тарифов. В итоге железнодорожными администрациями России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана предоставлены скидки по отдельным видам белорусских грузов", - отметил он. В декабре глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой сообщал, что Белоруссия планирует в 2025 году поставить на экспорт по железной дороге через порты РФ 16 миллиона тонн грузов. Он приводил данные, что за 10 месяцев 2025 года вывоз белорусских грузов только железнодорожным транспортом через российские порты увеличился на 3,7% и составил 13,5 миллиона тонн грузов.
14:19 06.01.2026
 
В Белоруссии рассказали о модернизации железных дорог к российским портам

Ляхнович: модернизацию ж/д инфраструктуры в направлении портов России завершат в 2026 году

© fotolia.com / lesobazaЖелезная дорога
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Железная дорога. Архивное фото
© fotolia.com / lesobaza
МИНСК, 6 янв – ПРАЙМ. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что в текущем году планируется завершить работы по модернизации участков железнодорожной инфраструктуры 9-го общеевропейского транспортного коридора в направлении портов северо-запада России.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что пропускная способность железной дороги сдерживает увеличение перевалки белорусских грузов в портах Санкт-Петербурга. Позже железнодорожные администрации Белоруссии и России начали работы по синхронному увеличению пропускной способности. В апреле в ОАО "РЖД" сообщали, что с опережением графика ведутся работы для увеличения в 2027 году пропускной способности по перевозке белорусских грузов в порты Северо-Запада России до 20 миллионов тонн в год.
Россия и Белоруссия обсуждают детали проекта ВСМ
Россия и Белоруссия обсуждают детали проекта ВСМ
Вчера, 23:56
"Сейчас совместно с российскими коллегами продолжаем модернизацию участков железнодорожной инфраструктуры 9-го общеевропейского транспортного коридора в направлении портов северо-запада России. Завершение работ намечено на 2026 год", - приводит слова министра во вторник агентство Белта.
В целом Ляхнович рассказал, что в настоящее время для экспорта белорусской продукции задействовано 13 портов России, за 10 месяцев 2025 года объем перевезенных через них грузов вырос на 3,7% к аналогичному периоду предыдущего года. Министр напомнил, что на фоне западных санкций основные потоки белорусских экспортных грузов переориентированы в восточном направлении с использованием транспортно-логистической инфраструктуры дружественных стран - России, Китая, Казахстана, Ирана, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана. "Для сокращения затрат по доставке белорусского экспорта (в дальние страны – ред.) министерство проводит переговоры о снижении железнодорожных тарифов. В итоге железнодорожными администрациями России, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана предоставлены скидки по отдельным видам белорусских грузов", - отметил он.
В декабре глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой сообщал, что Белоруссия планирует в 2025 году поставить на экспорт по железной дороге через порты РФ 16 миллиона тонн грузов. Он приводил данные, что за 10 месяцев 2025 года вывоз белорусских грузов только железнодорожным транспортом через российские порты увеличился на 3,7% и составил 13,5 миллиона тонн грузов.
Россия согласовала Белоруссии развитие портовых мощностей
31 декабря 2025, 12:16
Россия согласовала Белоруссии развитие портовых мощностей
31 декабря 2025, 12:16
 
БизнесРОССИЯБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАНАлександр ЛукашенкоРЖД
 
 
