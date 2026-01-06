https://1prime.ru/20260106/biznes-aljans-866236658.html
Индийский бизнес-альянс назвал "путеводную звезду" в торговле с Россией
2026-01-06T04:50+0300
2026-01-06T04:50+0300
2026-01-06T04:50+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. "Путеводной звездой" в планах развития двусторонней торговли между Россией и Индией вплоть до 2030 года является достижение оборота в 100 миллиардов долларов, но для этого необходимо изменить качество торговли, рассказал РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) в России Сэмми Котвани.
"В долгосрочной перспективе "путеводной звездой" является достижение торгового оборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году. При этом качество этой торговли должно изменится: больше товаров с добавленной стоимостью, более глубокое промышленное сотрудничество и двусторонние инвестиции", - заявил Котвани.
Говоря о 2026 годе, он выделил такие ориентиры, как улучшение системы взаиморасчетов и улучшение пропускной способности торгового коридора "Север-Юг".
"Сотрудничество на Дальнем Востоке перейдет от "программы" к "проектам", что включит в себя локализацию промышленности, производство пищевых продуктов, строительство портовой инфраструктуры, ремонт судов и услуги в сфере добычи полезных ископаемых. Все это уже закреплено в программе сотрудничества на Дальнем Востоке России 2024-2029 годы", - добавил Котвани.
Также глава бизнес-альянса отметил, что сотрудничество России и Индии в сфере новых технологий и искусственного интеллекта становится более институционализированным.
В начале декабря в ходе своего визита в Индию президент России Владимир Путин заявил, что динамика товарооборота между Россией и Индией за последние три года показала рекордный уровень, достигнув в 2024 году 64 миллиардов долларов. Он также объявил, что две страны согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года, одной из целей которой является достижение отметки в 100 миллиардов долларов.
россия, бизнес, индия, дальний восток, владимир путин
