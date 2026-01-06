https://1prime.ru/20260106/bloomberg-866252173.html
СМИ: союзники хотят привлечь Россию к обсуждению безопасности Киева
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Союзники Киева будут настаивать на участии России в обсуждении гарантий безопасности после достижения согласия с США по этому вопросу, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источник. "Союзники Украины будут настаивать на участии России после достижения согласия с США по вопросам безопасности", - говорится в сообщении. По информации агентства, европейские чиновники утверждают, что их последние переговоры с американскими коллегами прошли позитивно, а предлагаемые гарантии безопасности уже находятся "в хорошем состоянии". Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
