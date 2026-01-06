Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
общество
россия
красноармейск
рф
харьковская область
владимир путин
всу
ДОНЕЦК, 6 янв - ПРАЙМ. Подразделение беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" поразило боевую машину пехоты ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Малой". "Поступила задача: в населенный пункт заехала БМП (бронемашина пехоты - ред.), информацию передала разведка с "Мавика" (разведывательный дрон - ред.). Подняли борт, долетели, заметили цель и отработали по ней. Было последующее подтверждение - техника сгорела", - рассказал "Малой". Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
красноармейск
рф
харьковская область
