Подразделение беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" поразило боевую машину пехоты ВСУ на красноармейском | 06.01.2026, ПРАЙМ

ДОНЕЦК, 6 янв - ПРАЙМ. Подразделение беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" поразило боевую машину пехоты ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Малой". "Поступила задача: в населенный пункт заехала БМП (бронемашина пехоты - ред.), информацию передала разведка с "Мавика" (разведывательный дрон - ред.). Подняли борт, долетели, заметили цель и отработали по ней. Было последующее подтверждение - техника сгорела", - рассказал "Малой". Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.

