Объем операций с криптовалютами в Чехии в 2025 году вырос вдвое

ПРАГА, 6 янв – ПРАЙМ. Объем операций с криптовалютами в Чехии в прошлом году увеличился вдвое и составил 15,5 миллиарда крон (около 750 миллионов долларов), сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на данные трейдеров. "Объем операций с криптовалютами в 2025 голу на биржах страны увеличился вдвое и составил 15,5 миллиарда крон. В декабре торговая активность снизилась примерно на две пятых по сравнению с предыдущим месяцем, а объем покупок и продаж криптовалюты достиг около 900 миллионов крон (около 45 миллионов долларов). Об этом свидетельствуют данные трейдеров, предоставленные ЧТК", - говорится в сообщении. По словам директора биржи Anycoin Марека Кирша, декабрь ознаменовался значительно меньшей торговой активностью, что соответствует сезонному тренду. Это связано с сочетанием праздничных дней, меньшей волатильностью на рынках и частичной реализацией прибыли, которая уже произошла в предыдущие недели. В свою очередь, глава компании Coingarage Ота Янда отметил, что декабрь продемонстрировал две основные тенденции - рынки продолжали корректироваться в краткосрочной перспективе после рекордного роста, но в то же время криптовалюты все больше интегрируются в традиционную финансовую инфраструктуру, что может укрепить их стабильность в 2026 году. По мнению Ростислава Плахи из компании Golden Gate, падение цены самой торгуемой криптовалюты, биткоина, до 80 тысяч долларов привело к снижению интереса, но некоторые инвесторы воспользовались этим снижением для совершения новых покупок. "В январе мы можем ожидать дальнейшего роста продаж и повышения цены. В течение года биткоин, как ожидается, превзойдет прошлогодние рекорды и превысит отметку в 125 тысяч долларов", - добавил Плахи. По словам директора биржи Bit.plus Мартина Странского, в декабре объем торгов биткоином упал примерно на 20%. "Снижение интереса перед Рождеством - это нормально, инвесторы фиксируют прибыль и меньше инвестируют. В январе мы ожидаем возобновления роста объема торгов, а также дальнейшего повышения цены биткоина, кривая которой в последние дни снова начала расти. В январе и феврале я ожидаю возвращения к значениям выше 110 тысяч долларов", - сказал Странский. Он также отметил, что 2025 год для биткоина был похож на "американские горки". Самая известная криптовалюта вошла в прошлом году на рынок с ценой около 100 тысяч долларов, затем несколько раз преодолевала отметку в 110 тысяч долларов, а в октябре достигла исторического максимума более чем в 124 тысячи долларов. Однако после достижения рекордных максимумов последовала коррекция до нынешних 93,5 тысячи долларов. Как считает аналитик компании Wood & Company Blockchain+ Томаш Калабис, в прошлом году цифровые активы наконец-то вошли в финансовый мейнстрим, "Широко доступные инвестиционные продукты, предлагаемые ведущими финансовыми компаниями, растущее участие институциональных инвесторов и четкая нормативная база принесли рынку более высокий уровень доверия и предсказуемости. Криптоактивы перестали восприниматься как маргинальные или альтернативные инвестиции и стали неотъемлемой частью инвестиционных портфелей, подобно сырьевым товарам или акциям технологических компаний. Долгосрочные перспективы рынка криптоактивов и блокчейна остаются значительно позитивными", - приводит агентство ЧТК слова Калабиса.

