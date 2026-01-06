https://1prime.ru/20260106/dizen-866253338.html

Новое заявление Трампа вызвало изумление на Западе

Новое заявление Трампа вызвало изумление на Западе

Новое заявление Трампа вызвало изумление на Западе

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на зависимость Европы после заявления главы США Дональда Трампа о Гренландии.

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на зависимость Европы после заявления главы США Дональда Трампа о Гренландии. Об этом он написал в соцсети X. "Европа поставила себя в чрезмерную зависимость от США, превратив Россию и Китай во врагов. Сейчас США уже начали грабить Европу", — говорится в публикации.Заявление о том, что США нужна Гренландия, так как российские и китайские корабли якобы ведут активную деятельность в районе острова, американский президент сделал вскоре после захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава Белого дома неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.

