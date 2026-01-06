Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое заявление Трампа вызвало изумление на Западе - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260106/dizen-866253338.html
Новое заявление Трампа вызвало изумление на Западе
Новое заявление Трампа вызвало изумление на Западе - 06.01.2026, ПРАЙМ
Новое заявление Трампа вызвало изумление на Западе
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на зависимость Европы после заявления главы США Дональда Трампа о Гренландии. Об этом он... | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T16:01+0300
2026-01-06T16:01+0300
сша
гренландия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на зависимость Европы после заявления главы США Дональда Трампа о Гренландии. Об этом он написал в соцсети X. "Европа поставила себя в чрезмерную зависимость от США, превратив Россию и Китай во врагов. Сейчас США уже начали грабить Европу", — говорится в публикации.Заявление о том, что США нужна Гренландия, так как российские и китайские корабли якобы ведут активную деятельность в районе острова, американский президент сделал вскоре после захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава Белого дома неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
https://1prime.ru/20260105/stubb-866215526.html
https://1prime.ru/20260105/dizen-866214332.html
сша
гренландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, гренландия, дональд трамп
США, Гренландия, Дональд Трамп
16:01 06.01.2026
 
Новое заявление Трампа вызвало изумление на Западе

Дизен указал на зависимость ЕС после заявления Трампа о Гренландии

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен указал на зависимость Европы после заявления главы США Дональда Трампа о Гренландии. Об этом он написал в соцсети X.

"Европа поставила себя в чрезмерную зависимость от США, превратив Россию и Китай во врагов. Сейчас США уже начали грабить Европу", — говорится в публикации.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу поразило Запад
Вчера, 09:36
Заявление о том, что США нужна Гренландия, так как российские и китайские корабли якобы ведут активную деятельность в районе острова, американский президент сделал вскоре после захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Глава Белого дома неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты свободного мира. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России после атаки США на Венесуэлу
Вчера, 09:01
 
СШАГренландияДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала