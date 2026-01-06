https://1prime.ru/20260106/durov-866258423.html
Telegram не зависит от российского капитала, заявил Дуров
2026-01-06T22:45+0300
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Telegram не связан с капиталом из России и инвесторами, сообщил создатель платформы Павел Дуров на своем канале. "Telegram не зависит от российского капитала. В нашем недавнем размещении облигаций на сумму 1,7 миллиарда долларов не было ни одного российского инвестора", — написал он. Дуров также подчеркнул, что облигации, выпущенные в 2021 году, уже погашены и не создают никаких проблем. При этом держатели облигаций не имеют право голоса в управлении Telegram, а единственный акционер — он сам. Во вторник газета Financial Times сообщила, что Telegram утратил доступ к финансированию на сумму около полумиллиарда долларов из-за блокировки части облигаций в результате антироссийских санкций.
