https://1prime.ru/20260106/economist-866248836.html

СМИ: США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации

СМИ: США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации - 06.01.2026, ПРАЙМ

СМИ: США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации

США хотят предложить Гренландии заключить соглашение о свободной ассоциации, американские чиновники пытались провести с островом прямые переговоры, но... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T12:44+0300

2026-01-06T12:44+0300

2026-01-06T12:44+0300

мировая экономика

гренландия

сша

дания

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860002468_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a33ff7104d5e4df790f2b54c9f1d6107.jpg

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. США хотят предложить Гренландии заключить соглашение о свободной ассоциации, американские чиновники пытались провести с островом прямые переговоры, но гренландцы отказались, сообщает журнал Economist. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. "Всё чаще ходят разговоры о том, что администрация Трампа работает над соглашением, чтобы представить его Гренландии... Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемое соглашение о свободной ассоциации, которое исторически распространялось на небольшие страны в Тихом океане... Американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но получили отказ", - говорится в сообщении. Издание указывает, что соглашения о свободной ассоциации дают преимущество в виде беспошлинной торговли и позволяют американским вооружённым силам свободно действовать в странах-участницах. В то же время отмечается, что в Гренландии уже находится американская военная база. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://1prime.ru/20260106/ssha-866238223.html

гренландия

сша

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, гренландия, сша, дания, дональд трамп