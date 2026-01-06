СМИ: США хотят предложить Гренландии соглашение о свободной ассоциации

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260106/economist-866248836.html
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. США хотят предложить Гренландии заключить соглашение о свободной ассоциации, американские чиновники пытались провести с островом прямые переговоры, но гренландцы отказались, сообщает журнал Economist. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. "Всё чаще ходят разговоры о том, что администрация Трампа работает над соглашением, чтобы представить его Гренландии... Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемое соглашение о свободной ассоциации, которое исторически распространялось на небольшие страны в Тихом океане... Американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но получили отказ", - говорится в сообщении. Издание указывает, что соглашения о свободной ассоциации дают преимущество в виде беспошлинной торговли и позволяют американским вооружённым силам свободно действовать в странах-участницах. В то же время отмечается, что в Гренландии уже находится американская военная база. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
12:44 06.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. США хотят предложить Гренландии заключить соглашение о свободной ассоциации, американские чиновники пытались провести с островом прямые переговоры, но гренландцы отказались, сообщает журнал Economist.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
"Всё чаще ходят разговоры о том, что администрация Трампа работает над соглашением, чтобы представить его Гренландии... Американские чиновники обсуждали возможность предложить острову так называемое соглашение о свободной ассоциации, которое исторически распространялось на небольшие страны в Тихом океане... Американские чиновники пытались провести прямые переговоры с правительством Гренландии, но получили отказ", - говорится в сообщении.
Издание указывает, что соглашения о свободной ассоциации дают преимущество в виде беспошлинной торговли и позволяют американским вооружённым силам свободно действовать в странах-участницах. В то же время отмечается, что в Гренландии уже находится американская военная база.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Politico: США планируют установить контроль над Гренландией к июлю
