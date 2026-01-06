https://1prime.ru/20260106/ek-866254141.html

В ЕК видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии

В ЕК видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии - 06.01.2026, ПРАЙМ

В ЕК видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии

Еврокомиссия видела, но не комментирует слова замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера о присоединении Гренландии к США, заявила на брифинге в... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T16:58+0300

2026-01-06T16:58+0300

2026-01-06T16:58+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

гренландия

дональд трамп

cnn

ек

брюссель

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860627473_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_823307c6d86b45f737a4c2278b6e6916.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 янв – ПРАЙМ. Еврокомиссия видела, но не комментирует слова замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера о присоединении Гренландии к США, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. Ранее Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились. "Мы не комментируем комментарии, даже если они исходят от заместителя главы администрации Белого дома. Мы видели эти заявления, наши принципы предельно ясны, и мы сохраняем полную солидарность с Гренландией и нашими партнерами", - сказала она. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

https://1prime.ru/20260105/ataka-866233365.html

сша

гренландия

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, гренландия, дональд трамп, cnn, ек, брюссель