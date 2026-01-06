Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии - 06.01.2026
В ЕК видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии
Еврокомиссия видела, но не комментирует слова замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера о присоединении Гренландии к США, заявила на брифинге в... | 06.01.2026
БРЮССЕЛЬ, 6 янв – ПРАЙМ. Еврокомиссия видела, но не комментирует слова замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера о присоединении Гренландии к США, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер. Ранее Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились. "Мы не комментируем комментарии, даже если они исходят от заместителя главы администрации Белого дома. Мы видели эти заявления, наши принципы предельно ясны, и мы сохраняем полную солидарность с Гренландией и нашими партнерами", - сказала она. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
16:58 06.01.2026
 
В ЕК видели, но не комментируют слова Белого дома о Гренландии

Хиппер: ЕК видела, но не комментирует слова Белого дома о Гренландии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 6 янв – ПРАЙМ. Еврокомиссия видела, но не комментирует слова замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера о присоединении Гренландии к США, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер.
Ранее Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
"Мы не комментируем комментарии, даже если они исходят от заместителя главы администрации Белого дома. Мы видели эти заявления, наши принципы предельно ясны, и мы сохраняем полную солидарность с Гренландией и нашими партнерами", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
На Западе обвинили ЕС в лицемерии после удара США по Венесуэле
