https://1prime.ru/20260106/ek-866255803.html

Глава ЕК предложила финансировать фермеров в счет следующего бюджета

Глава ЕК предложила финансировать фермеров в счет следующего бюджета - 06.01.2026, ПРАЙМ

Глава ЕК предложила финансировать фермеров в счет следующего бюджета

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила с 2028 года увеличить финансирование фермеров в счет долгосрочного семилетнего бюджета Евросоюза,... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T18:47+0300

2026-01-06T18:47+0300

2026-01-06T18:47+0300

экономика

финансы

кипр

урсула фон дер ляйен

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила с 2028 года увеличить финансирование фермеров в счет долгосрочного семилетнего бюджета Евросоюза, рассчитанного до 2034 года. "Чтобы обеспечить наличие дополнительных ресурсов с 2028 года для удовлетворения потребностей фермеров, я предлагаю, чтобы государства-члены имели доступ (при представлении своего первоначального плана) к сумме, обычно доступной для среднесрочного периода. Это составляет около 45 миллиардов евро, которые могут быть немедленно мобилизованы для поддержки фермеров", - написала глава ЕК в письме председателю Европарламента и президенту Кипра. Таким образом, ЕК может раньше времени потратить рассчитанные на долгий период средства, что спасет кабинет фон дер Ляйен, но создаст серьезные проблемы для ее преемника. Следующий долгосрочный бюджет ЕС будет рассчитан на период с 2028 по 2034 годы. При этом полномочия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен истекут в 2029 году. В настоящее время она сталкивается с критикой своей политики во многих областях, в том числе, в сельскохозяйственном секторе. В ЕС проходят протесты фермеров, которые требуют увеличение финансирования и обеспечение равной конкуренции.

https://1prime.ru/20260106/ek-866254141.html

кипр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, кипр, урсула фон дер ляйен, ек, ес