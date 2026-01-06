Глава ЕК предложила финансировать фермеров в счет следующего бюджета
БРЮССЕЛЬ, 6 янв - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила с 2028 года увеличить финансирование фермеров в счет долгосрочного семилетнего бюджета Евросоюза, рассчитанного до 2034 года.
"Чтобы обеспечить наличие дополнительных ресурсов с 2028 года для удовлетворения потребностей фермеров, я предлагаю, чтобы государства-члены имели доступ (при представлении своего первоначального плана) к сумме, обычно доступной для среднесрочного периода. Это составляет около 45 миллиардов евро, которые могут быть немедленно мобилизованы для поддержки фермеров", - написала глава ЕК в письме председателю Европарламента и президенту Кипра.
Таким образом, ЕК может раньше времени потратить рассчитанные на долгий период средства, что спасет кабинет фон дер Ляйен, но создаст серьезные проблемы для ее преемника.
Следующий долгосрочный бюджет ЕС будет рассчитан на период с 2028 по 2034 годы. При этом полномочия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен истекут в 2029 году. В настоящее время она сталкивается с критикой своей политики во многих областях, в том числе, в сельскохозяйственном секторе. В ЕС проходят протесты фермеров, которые требуют увеличение финансирования и обеспечение равной конкуренции.