Экс-глава МИД Австрии призвала Россию делать ставку на свое производство
Экс-глава МИД Австрии призвала Россию делать ставку на свое производство
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. России следует делать ставку на собственное производство, а не экспорт ее ресурсных богатств, таким мнением в интервью РИА Новости поделилась экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Если мы отвлечемся от нефти и газа, то в наши дни наибольшим спросом пользуются еще и редкоземельные металлы. И Россия хочет больше инвестировать в них. Но я думаю, что необходимо сделать выводы из опыта других отраслей, а именно не просто экспортировать ресурсы, а в значительной степени производить их обработку на внутреннем рынке", - сказала она. Как отметила экс-глава МИД Австрии, в Европе наблюдается ряд проблем из-за закрытия собственного производства. Так, в Австрии когда-то существовала конкурентоспособная фармакологическая отрасль, однако сейчас антибиотиков домашнего производства не найти, а львиную долю лекарств страны ЕС покупают в Китае, указала она. По словам Кнайсль, вопрос о том, как сделать российский сырьевой сектор передовой отраслью, она бы хотела задать президенту во время следующей прямой линии. "Имеется в виду, что должны вырасти объемы переработки и очистки здесь, в России. Об этом много говорят, но пока сделано недостаточно", - добавила она.
07:23 06.01.2026 (обновлено: 07:46 06.01.2026)
 
Экс-глава МИД Австрии призвала Россию делать ставку на свое производство

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. России следует делать ставку на собственное производство, а не экспорт ее ресурсных богатств, таким мнением в интервью РИА Новости поделилась экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Если мы отвлечемся от нефти и газа, то в наши дни наибольшим спросом пользуются еще и редкоземельные металлы. И Россия хочет больше инвестировать в них. Но я думаю, что необходимо сделать выводы из опыта других отраслей, а именно не просто экспортировать ресурсы, а в значительной степени производить их обработку на внутреннем рынке", - сказала она.
Как отметила экс-глава МИД Австрии, в Европе наблюдается ряд проблем из-за закрытия собственного производства. Так, в Австрии когда-то существовала конкурентоспособная фармакологическая отрасль, однако сейчас антибиотиков домашнего производства не найти, а львиную долю лекарств страны ЕС покупают в Китае, указала она.
По словам Кнайсль, вопрос о том, как сделать российский сырьевой сектор передовой отраслью, она бы хотела задать президенту во время следующей прямой линии.
"Имеется в виду, что должны вырасти объемы переработки и очистки здесь, в России. Об этом много говорят, но пока сделано недостаточно", - добавила она.
 
