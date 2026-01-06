Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой - 06.01.2026
https://1prime.ru/20260106/ekspert-866235944.html
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Прошедший 2025 год был очень успешным в плане укрепления связей России и стран Африканского континента, товарооборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "По моему мнению, 2025 год стал удачным в плане укрепления связей Российской Федерации и стран Африканского континента. Было сделано очень многое: за предыдущий год товарооборот вырос до 27,7 миллиарда долларов. Думаю, что по итогам 2025 года рост также продолжится - сложно сказать, каким он будет в цифрах, но он, безусловно, состоится", - сказала Абрамова. По ее словам, интерес в России к Африке появился на всех уровнях, от регионов и частных компаний до министерств и ведомств. В свою очередь, Российская академия наук сотрудничала с африканскими странами в научной сфере.
россия, мировая экономика, африка, ран
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, РАН
02:34 06.01.2026 (обновлено: 02:54 06.01.2026)
 
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой

РИА Новости: товарооборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Прошедший 2025 год был очень успешным в плане укрепления связей России и стран Африканского континента, товарооборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"По моему мнению, 2025 год стал удачным в плане укрепления связей Российской Федерации и стран Африканского континента. Было сделано очень многое: за предыдущий год товарооборот вырос до 27,7 миллиарда долларов. Думаю, что по итогам 2025 года рост также продолжится - сложно сказать, каким он будет в цифрах, но он, безусловно, состоится", - сказала Абрамова.
По ее словам, интерес в России к Африке появился на всех уровнях, от регионов и частных компаний до министерств и ведомств. В свою очередь, Российская академия наук сотрудничала с африканскими странами в научной сфере.
 
