В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой

2026-01-06T02:34+0300
2026-01-06T02:34+0300
2026-01-06T02:54+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Прошедший 2025 год был очень успешным в плане укрепления связей России и стран Африканского континента, товарооборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "По моему мнению, 2025 год стал удачным в плане укрепления связей Российской Федерации и стран Африканского континента. Было сделано очень многое: за предыдущий год товарооборот вырос до 27,7 миллиарда долларов. Думаю, что по итогам 2025 года рост также продолжится - сложно сказать, каким он будет в цифрах, но он, безусловно, состоится", - сказала Абрамова. По ее словам, интерес в России к Африке появился на всех уровнях, от регионов и частных компаний до министерств и ведомств. В свою очередь, Российская академия наук сотрудничала с африканскими странами в научной сфере.
