Эксперты назвали основные драйверы российского рынка автолизинга

МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Ключевыми драйверами российского рынка автолизинга в прошлом году стали легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV), в то же время наблюдалось сильное падение в сегменте грузовиков, сообщили РИА Новости лизинговые компании РФ. Российский рынок лизинга в прошлом году столкнулся с серьезными вызовами в виде ужесточения денежно-кредитной политики, а также снижения деловой активности, однако сегмент автолизинга уже в третьем квартале стал демонстрировать устойчивость и рост. Гендиректор компании "Газпромбанк Автолизинг" Лилия Маркова рассказала, что в 2025 году сегмент LCV был поддержан в рамках госпрограмм льготного лизинга, а сегмент легковушек - ростом спроса со стороны таксопарков накануне вступления в силу закона о локализации такси и предстоящего повышения утильсбора. "Драйверами роста автолизинга продолжают оставаться легковые и LCV на фоне наибольшего падения в сегменте грузовиков и прицепов. … В сегменте грузовиков в свою очередь продолжается спад. С начала (2025 - ред.) года произошло серьезное замедление деловой активности в отраслях, зависимых от грузоперевозок: в строительстве, логистике, добыче и агросекторе. Все это привело к снижению платежеспособности и спроса компаний из этих отраслей", - объяснила Маркова. ГРУЗОВИКИ ПРИТОРМОЗИЛИ Маркова также пояснила, что продажи новых грузовиков в России продолжили падение в конце прошлого года, а рынок возвращается к уровням 2022 года. "Ключевая ставка еще далека от значений, необходимых для восстановления рынка. Поэтому покупку новой техники в лизинг часть клиентов отложили, исключение – сегмент с пробегом, где технику можно приобрести сегодня с хорошим дисконтом", - сказала глава компании. В "Европлане" также подтверждают сильное падение нового бизнеса в сегменте грузовиков по итогам 2025 года, поскольку в сфере грузоперевозок к макроэкономической ситуации добавилась ситуация в отрасли, связанная с ростом конкуренции среди перевозчиков и, как следствие, снижением их тарифов под давлением маркетплейсов и других заказчиков. "Тем не менее спрос при жёсткой денежно-кредитной политике не исчез полностью - он сократился, но остался, поскольку потребители продолжают приобретать товары, требующие автоперевозок", - отметили в компании. Коммерческий директор ГК "Флит" Руслан Моллаев говорит, что по итогу второго полугодия 2025 года новый бизнес компании в сегменте автолизинга вырос более чем в два раза в сравнении с предыдущим периодом. "Прирост обусловлен масштабированием бизнеса, укреплением тренда на снижение ключевой ставки, повышением спроса на фоне изменения утилизационного сбора, а также увеличением размера субсидий на LCV в сентябре. Устойчивость в нашей группе показали сегменты специальной и сельскохозяйственной техники", - объяснил топ-менеджер. ФАКТОРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ По оценке "Европлана", грузовой сегмент может начать восстанавливаться по мере постепенного снижения ключевой ставки ЦБ. "В четвертом квартале мы уже наблюдаем сокращение числа дефолтных сделок и уменьшение объёмов изъятий грузовиков, однако пока преждевременно говорить о полном восстановлении рынка грузовых автомобилей", - считают в компании. По прогнозу "Альфа-Лизинга", в 2026 году при сохранении динамики снижения ключевой ставки автомобильный рынок может вырасти на 17% в штучном выражении. "При условии стабильной макроэкономической ситуации можно ожидать умеренное восстановление продаж до 1,75 миллиона единиц в 2026 году. Основной рост придется на сегмент легковых автомобилей, порядка 17%, где восстановится кредитный спрос при одновременном снижении депозитов физлиц. Однако повышение налоговой нагрузки и высокий процент по несубсидируемым автокредитам будут сдерживать рост продаж", - рассказал управляющий директор компании Максим Агаджанов. Он отметил, что сегмент LCV в 2026 году может показать еще более быстрое восстановление на 19%, так как 25% их продаж приходятся на физлиц и ИП, занятых в розничной торговле и сфере услуг. "Грузовой сегмент перейдет к положительной динамике в 22%, однако на горизонте 2026 увеличение будет небольшим из-за относительно высокой ключевой ставки и эффекта от "тройного" утилизационного сбора", - заключил топ-менеджер.

