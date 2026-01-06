Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Воевать с американцами": в Европе сделали неожиданное заявление - 06.01.2026
"Воевать с американцами": в Европе сделали неожиданное заявление
"Воевать с американцами": в Европе сделали неожиданное заявление
мировая экономика
европа
франция
гренландия
общество
мадуро
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Европа может начать подготовку к потенциальному конфликту с Соединёнными Штатами из-за возросшего напряжения вокруг западного полушария, заявил Николя Ришу, до недавнего времени командующий седьмой бронетанковой бригадой Франции, в эфире канала LCI.Жена Стивена Миллера, заместителя главы администрации Белого дома, Кэти, 4 января выложила в социальной сети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро"."Я считаю, что мы должны воевать против американцев. Если они в конечном итоге возьмут контроль над территорией союзников, то их следует считать историческими злодеями", — сказал Ришу.В понедельник Госдепартамент США объявил, что западное полушарие стало приоритетной зоной интересов для Вашингтона.
мировая экономика, европа, франция, гренландия, общество , мадуро
Мировая экономика, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, Гренландия, Общество , Мадуро
© РИА Новости . Стрингер
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО
Нашивка на форме американского военнослужащего батальона НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Европа может начать подготовку к потенциальному конфликту с Соединёнными Штатами из-за возросшего напряжения вокруг западного полушария, заявил Николя Ришу, до недавнего времени командующий седьмой бронетанковой бригадой Франции, в эфире канала LCI.
Жена Стивена Миллера, заместителя главы администрации Белого дома, Кэти, 4 января выложила в социальной сети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро".
"Я считаю, что мы должны воевать против американцев. Если они в конечном итоге возьмут контроль над территорией союзников, то их следует считать историческими злодеями", — сказал Ришу.
В понедельник Госдепартамент США объявил, что западное полушарие стало приоритетной зоной интересов для Вашингтона.
 
Мировая экономикаЕВРОПАФРАНЦИЯГренландияОбществоМадуро
 
 
