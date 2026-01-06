https://1prime.ru/20260106/evropa-866237805.html

"Воевать с американцами": в Европе сделали неожиданное заявление

2026-01-06T06:30+0300

мировая экономика

европа

франция

гренландия

общество

мадуро

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Европа может начать подготовку к потенциальному конфликту с Соединёнными Штатами из-за возросшего напряжения вокруг западного полушария, заявил Николя Ришу, до недавнего времени командующий седьмой бронетанковой бригадой Франции, в эфире канала LCI.Жена Стивена Миллера, заместителя главы администрации Белого дома, Кэти, 4 января выложила в социальной сети X изображение карты Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро"."Я считаю, что мы должны воевать против американцев. Если они в конечном итоге возьмут контроль над территорией союзников, то их следует считать историческими злодеями", — сказал Ришу.В понедельник Госдепартамент США объявил, что западное полушарие стало приоритетной зоной интересов для Вашингтона.

2026

