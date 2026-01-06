https://1prime.ru/20260106/evropa-866238666.html

В Турции заявили, что Европа разрушает свою экономику

В Турции заявили, что Европа разрушает свою экономику - 06.01.2026, ПРАЙМ

В Турции заявили, что Европа разрушает свою экономику

Европа, опасаясь надуманного российского "вторжения", вкладывает значительные средства в вооружение и тем самым разрушает собственную экономику, заявил РИА... | 06.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-06T07:17+0300

2026-01-06T07:17+0300

2026-01-06T07:45+0300

экономика

мировая экономика

запад

европа

украина

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866238666.jpg?1767674710

АНКАРА, 6 янв - ПРАЙМ. Европа, опасаясь надуманного российского "вторжения", вкладывает значительные средства в вооружение и тем самым разрушает собственную экономику, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Неджат Сезгин. "На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной европейские страны, опасаясь надуманного российского вторжения, наращивают расходы на оборону в ущерб экономике", - заявил собеседник. Сезгин также выразил сомнение в рациональности такого курса и отметил, что Европа рискует оказаться "зажатой между Россией и США". Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ее противникам не хватает мужества признать провал такой санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин также ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

запад

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, европа, украина, владимир путин, такер карлсон, нато