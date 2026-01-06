Фондовые индексы США продолжают рост первой полной недели года

https://1prime.ru/20260106/fond-866255940.html
2026-01-06T18:51+0300
2026-01-06T18:51+0300
2026-01-06T18:51+0300
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США слабо растут во вторник и находятся в плюсе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,12%, до 49 037 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,07%, до 23411,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 904,2 пункта. В понедельник американские фондовые индексы также выросли. Инвесторы ждут статистику занятости. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о числе рабочих мест в частных компаниях США. Ожидается, что в декабре показатель вырос на 45 тысяч после снижения на 32 тысячи месяцем ранее. В пятницу же станут известны официальные данные о занятости в стране за декабрь. Согласно прогнозам, безработица в США снизилась до 4,5% с уровня ноября в 4,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 55 тысяч. Статистика рынка труда может оказать влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, большинство аналитиков закладывает сохранение учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.
сша
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США слабо растут во вторник и находятся в плюсе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones
поднимается на 0,12%, до 49 037 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasda
q Composite - на 0,07%, до 23411,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 904,2 пункта.
В понедельник американские фондовые индексы также выросли.
Инвесторы ждут статистику занятости. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о числе рабочих мест в частных компаниях США
. Ожидается, что в декабре показатель вырос на 45 тысяч после снижения на 32 тысячи месяцем ранее.
В пятницу же станут известны официальные данные о занятости в стране за декабрь. Согласно прогнозам, безработица в США снизилась до 4,5% с уровня ноября в 4,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 55 тысяч.
Статистика рынка труда может оказать влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, большинство аналитиков закладывает сохранение учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.
