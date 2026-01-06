Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США продолжают рост первой полной недели года - 06.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260106/fond-866255940.html
Фондовые индексы США продолжают рост первой полной недели года
Фондовые индексы США продолжают рост первой полной недели года - 06.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США продолжают рост первой полной недели года
Основные фондовые индексы США слабо растут во вторник и находятся в плюсе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 06.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-06T18:51+0300
2026-01-06T18:51+0300
экономика
рынок
индексы
торги
dow jones
nasdaq composite
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fcd12f400c3a07f82d7d55131f91afc.jpg
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США слабо растут во вторник и находятся в плюсе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,12%, до 49 037 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,07%, до 23411,65 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,03%, до 6 904,2 пункта. В понедельник американские фондовые индексы также выросли. Инвесторы ждут статистику занятости. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о числе рабочих мест в частных компаниях США. Ожидается, что в декабре показатель вырос на 45 тысяч после снижения на 32 тысячи месяцем ранее. В пятницу же станут известны официальные данные о занятости в стране за декабрь. Согласно прогнозам, безработица в США снизилась до 4,5% с уровня ноября в 4,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 55 тысяч. Статистика рынка труда может оказать влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, большинство аналитиков закладывает сохранение учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.
https://1prime.ru/20260102/ssha-866164094.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83501/07/835010730_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fb7e60ef57995b0498556262d8527990.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, dow jones, nasdaq composite, сша
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, Dow Jones, Nasdaq Composite, США
18:51 06.01.2026
 
Фондовые индексы США продолжают рост первой полной недели года

Фондовые индексы США продолжают рост первой полной недели года

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Фондовые индексы США . Архивное фото
© РИА Новости . Джина Мун
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США слабо растут во вторник и находятся в плюсе вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones поднимается на 0,12%, до 49 037 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,07%, до 23411,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 904,2 пункта.
В понедельник американские фондовые индексы также выросли.
Инвесторы ждут статистику занятости. В среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о числе рабочих мест в частных компаниях США. Ожидается, что в декабре показатель вырос на 45 тысяч после снижения на 32 тысячи месяцем ранее.
В пятницу же станут известны официальные данные о занятости в стране за декабрь. Согласно прогнозам, безработица в США снизилась до 4,5% с уровня ноября в 4,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 55 тысяч.
Статистика рынка труда может оказать влияние на политику Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 27-28 января. По данным CME Group, большинство аналитиков закладывает сохранение учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2026
Фондовые индексы США в основном растут в первый день торгов нового года
2 января, 17:53
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиDow JonesNasdaq CompositeСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала